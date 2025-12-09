Szijjártó Péter: Gyorsabban haladnak a tervezettnél a paksi atomerőmű bővítésének munkálatai

Gyorsabban haladnak a tervezettnél a paksi atomerőmű bővítésének munkálatai, így már jövő héten el tudják kezdeni a szakemberek az első beton öntését közvetlenül megelőző műszaki feladatok végrehajtását – közölte a tárca tájékoztatása szerunt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában.

A tárcavezető a magyar-orosz gazdasági vegyes bizottság ülését követően üdvözölte, hogy a paksi atomerőmű bővítésének munkálatai jobban haladnak a tervezettnél, és így már jövő héten el tudják kezdeni a szakemberek az első beton öntését közvetlenül megelőző műszaki feladatok végrehajtását.

„Működik már a betonüzem, leöntöttünk 500 négyzetméternyi szerelőbetont, folyamatos a vízszigetelés, ezért az eredetileg tervezett menetrendnél jóval előbb, a jövő év helyett már a jövő héten elkezdjük a betonvas szerelését, ezzel is garantáljuk, hogy február elején az első beton lenn lesz a földben” – tudatta.

„Magyarország és Oroszország gazdasági és energetikai együttműködését mi mindig is a józan észre alapítottuk, ebből Magyarország, a magyar vállalatok és a magyar családok sokat profitáltak, ezért a jövőben sem tervezünk letérni erről az útvonalról, akármilyen nyomásnak is vetnek alá minket”

– tette hozzá.

Szijjártó Péter emellett aláhúzta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a legutóbbi találkozójukon áttekintették a kétoldalú kapcsolatok kérdéseit, ami új lendületet adott az együttműködésnek.

Ennek kapcsán kiemelte, hogy megérte keményen dolgozni és ellenállni a nyomásgyakorlásnak, ugyanis hosszú évek visszaesése után idén először újra elkezdett növekedni a kétoldalú kereskedelmi forgalom.

Majd tudatta, hogy látogatására harmincnégy magyar vállalatvezető kísérte el, akik olyan cégeket képviselnek, mint a Mol, az MVM, a Richter, illetve jelen vannak a hazai mezőgazdasági, élelmiszeripari és turisztikai szektor fontos szereplői is.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI/Soós Lajos)