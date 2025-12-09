Szijjártó Péter a pénzügyi védőpajzsról: Nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról, mint ahogy ezt nem is állította senki

Szijjártó Péter beszámolója szerint azt viszont megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdenek „egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet.”
„Egyebekben pedig köszönjük az Elnök úrnak Orbán Viktorról mondott elismerő szavait, reméljük, hogy a lelkesedő médiumokban majd ezeket is idézik, mint ahogyan azt is, amit Donald Trump az európai mainstream politikusokról mond” – tette hozzá a miniszter.
Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)