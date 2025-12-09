Rettenetes pusztítást végeztek az orvhalászok a Kis-Balatonnál – FOTÓK

Múlt pénteken a szokásos vízi ellenőrzés közben illegálisan elhelyezett nyakzó hálót találtak a BHNp Zrt. halőrei a Kis-Balatonon. A hálót a Babos-sziget mellett, a parthoz mintegy 50 méterre helyezték el.
A BHNp Zrt. halőrei gyorsan kiszabadították akkor a hálóban lévő halakat,
majd elhagyták a helyszínt, hogy a terület megfigyelését megszervezzék – számolt be a Balatonihal.hu.
Az elkövetők vasárnap a kora esti órákban, még a fényváltás idején érkeztek meg, és kezdték el a háló lehalazását. Ekkor vonták ellenőrzés alá a két férfit, akik a halőrök észlelése után a nádasba menekültek.
A halőrök
hőkamera segítségével találták meg az orvhalászokat,
majd átadták a két férfit a Nagykanizsai Rendőrkapitányság járőreinek.
Kapcsolódó tartalom
A terület átvizsgálása után
a halőrök kettő darab „V” alakban elhelyezett hálót találtak, amelyekben
összesen 120,445 kiló illegális zsákmány volt:
27 dévér (42,48 kilogramm), 10 ponty 54,445 kilogramm, 2 süllő (18,46 kilogramm) és 2 csuka (5,06 kilogramm).
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Facebook