Rettenetes pusztítást végeztek az orvhalászok a Kis-Balatonnál – FOTÓK

Több mint egy mázsa zsákmánnyal érték tetten a halőrök a Kis-Balatonon portyázó orvhalászokat.

Múlt pénteken a szokásos vízi ellenőrzés közben illegálisan elhelyezett nyakzó hálót találtak a BHNp Zrt. halőrei a Kis-Balatonon. A hálót a Babos-sziget mellett, a parthoz mintegy 50 méterre helyezték el.

A BHNp Zrt. halőrei gyorsan kiszabadították akkor a hálóban lévő halakat,

majd elhagyták a helyszínt, hogy a terület megfigyelését megszervezzék – számolt be a Balatonihal.hu.

Az elkövetők vasárnap a kora esti órákban, még a fényváltás idején érkeztek meg, és kezdték el a háló lehalazását. Ekkor vonták ellenőrzés alá a két férfit, akik a halőrök észlelése után a nádasba menekültek.

A halőrök

hőkamera segítségével találták meg az orvhalászokat,

majd átadták a két férfit a Nagykanizsai Rendőrkapitányság járőreinek.

A terület átvizsgálása után

a halőrök kettő darab „V” alakban elhelyezett hálót találtak, amelyekben

összesen 120,445 kiló illegális zsákmány volt:

27 dévér (42,48 kilogramm), 10 ponty 54,445 kilogramm, 2 süllő (18,46 kilogramm) és 2 csuka (5,06 kilogramm).

