Orbán Viktor: Ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig nem hajtjuk végre Brüsszel botrányos döntését

„Brüsszel a tegnapi migrációs döntésével új, abszurd és igazságtalan támadást indított Magyarország ellen” – jelentette ki Orbán Viktor közösségi oldalán, reagálva a uniós belügyminiszterek tanácsának hétfői határozatára, amelynek értelmében döntés született egy migrációs szolidaritási alap létrehozásáról, előkészítve ezzel a 2026-tól hatályba lépő migrációs paktum végrehajtatását. A miniszterelnök emellett azt is bírálta, hogy a Brüsszel által kijelölt támogatási kategóriák egyikébe sem sorolták be Magyarországot.

„Az, hogy az Európai Bizottság szerint Magyarországot nem érinti a migrációs krízis, már önmagában bicskanyitogató, és a valóságtól teljes mértékben elrugaszkodott állítás” – írta a miniszterelnök, majd hangsúlyozta:

„Magyarország egész Európa legstabilabb védőbástyája, ahova az idei évben is tízezrek kíséreltek meg illegálisan belépni.”

Emlékeztetett, hogy Magyarország ezt a határkerítéssel és határvadászok ezreivel megakadályozta, amiért Brüsszelből napi egymillió euróra büntetik az országot.

Kiemelte: szerinte Magyarország a déli irányt lezárta, ugyanakkor újabb kihívásként értékelte az uniós migrációs paktumot, amely alapján „jövő júliustól vagy átveszünk migránsokat más európai országokból, vagy fizetünk értük”. Ezzel kapcsolatban kijelentette, nem hajlandó végrehajtani ezt a „botrányos” döntést:

„Szeretném egyszer és mindenkorra világossá tenni, hogy ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezt a botrányos döntést nem hajtjuk végre”

– fogalmazott.

Ezt követően kitért a jövő évi választásokra, amely megelőzi Brüsszel júliusban életbe lépő határozatát. „A magyar emberek fontos döntést kell hozzanak: olyan kormányt akarnak, amely kiegyezne Brüsszellel, és elfogadná a migrációs paktumot, vagy maradnak a nemzeti kormány, és a migránsmentes Magyarország mellett” – írta.



„Lázadás indul!”

Mint írtuk, az uniós tagállamok belügyminiszterei hétfőn elfogadták a szolidaritási alapról szóló előterjesztést, amely arra kötelezné Magyarországot, hogy saját pénzből finanszírozza a kibocsátó migrációs országokat. Ezenfelül a tanácsülésen arról is döntöttek, hogy mely országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra, ez alapján Magyarország egyik támogatási kategóriába sem tartozik, ennek ellenére „segítenie” kellene majd a „rászoruló országokat”.

Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök közösségi oldalán leszögezte: „Magyarország így is eleget költ az unió külső határának megvédésére. Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért. Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit. Lázadás indul!”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)