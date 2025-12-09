Nagy István: Lesz elegendő magyar hal minden család asztalára

A magyar akvakultúrában dolgozók kiváló munkát végeztek, így lesz elegendő magyar hal minden család asztalára; az emberek idén is a tavalyi áron juthatnak halhoz, haltermékekhez – mondta az agrárminiszter kedden Budapesten sajtótájékoztatón.

A „KAPJ RÁ!” halfogyasztást népszerűsítő kampány részeként tartott eseményen Nagy István kiemelte: mindez azért fontos, mert Magyarországon az ünnepi asztalhoz szervesen hozzátartozik a hal, a halételek, amelyek elkészítése is meghatározó része a hagyományoknak.

Nagy István elmondta, hogy

a 26 ezer hektárnyi tófelületből kiváló minőségű magyar hal származik, a tógazdaságok 22 838 tonna halat termeltek az elmúlt évben, ami éves összevetésben 16 százalékot meghaladó bővülés.

Emlékeztetett: az ágazat szereplői úgy döntöttek, akár exportjuk kárára is „itthon tartják a halat” azért, hogy a belföldi igényeket maximálisan ki tudják elégíteni. Nagy István megköszönte ezt a felelős gondolkodást az ágazat szereplőinek, hangsúlyozva: „a biztos piac a magyar piac, a biztos vásárló a magyar vásárló.”

Kiemelt kép: Nagy István agrárminiszter (Fotó: MTI/Vajda János)