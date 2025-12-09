Menczer Tamás: Orbán Viktor a bevándorlás elleni küzdelem élharcosa

„A miniszterelnök a bevándorlás elleni küzdelem élharcosa, mindig is az volt, és mindig is az lesz” – mondta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Közösségi oldalán közzétett videójában Menczer Tamás az uniós tagállamok belügyminisztereinek hétfői döntésére reagált, amelyben elfogadták a szolidaritási alapra vonatkozó előterjesztést. A javaslat értelmében Magyarországnak saját költségvetéséből kellene finanszíroznia a kibocsátó migrációs országokat. A tanácsülésen emellett arról is határoztak, mely államok jogosultak kedvezményekre vagy támogatásokra; Magyarország egyik kategóriába sem került be, ennek ellenére „segítenie” kellene a „rászoruló országokat”.

Azt mondta, Brüsszel tegnap újabb támadást indított Magyarország ellen. „Vagy befogadod a migránsokat vagy még többet fizetsz” – vázolta a Brüsszel által kínált két lehetőséget, majd egy mondatban meg is válaszolta a kérdést: „Magyarországot meg kell őrizni magyar országnak”.

Azonban figyelmeztetett, hogy ez addig van így, ameddig Orbán Viktor a miniszterelnök.

„Hogyha jön egy brüsszeli fogott ember, akkor azon kívül, hogy Ukrajnát támogatják, behozzák az Unióba, támogatják a háborút, elveszik a megszorítócsomaggal a pénzt és odaküldik, azon kívül a bevándorlást is támogatni fogják”

– fejtette ki.

Hozzátette: „Orbán Viktor a bevándorlástól és a háborútól is meg akarja, és meg is védi, óriási nyomás és számtalan támadás ellenére Magyarországot”.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)