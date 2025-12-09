Lecseréli Németh Szilárdot a Fidesz a csepeli körzetben, bemutatták az új jelöltet

Németh Szilárd bejelentette, hogy a 2026-os országgyűlési választásokon már nem ő indul a csepeli központú választókerületben helyette Király Nóra, a Fidesz–KDNP új jelöltje méretteti meg magát, akit a választókerületi elnök javaslatára egyhangú döntéssel neveztek ki.

Németh Szilárd Facebook-oldalán közölte, hogy a Fidesz–KDNP a Budapest 09. OEVK-ban Király Nórát indítja a 2026-os országgyűlési választásokon. A döntés Németh javaslatára, a pártszervezetek egyhangú támogatásával született meg.

Király Nóra a Fiatal Családosok Klubja alapítójaként vált ismertté, 2024 novemberétől pedig az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztosként dolgozik. 2025 júniusától országgyűlési képviselő, korábban pedig több cikluson át önkormányzati képviselő és alpolgármester volt Újbudán, sőt polgármesterjelöltként is indult a kerületben.

A csepeli választókerületben az elmúlt három országgyűlési választáson Szabó Szabolcs győzött, aki jelenleg a Momentum frakciójának tagja. Szabó 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is legyőzte Németh Szilárdot, és már áprilisban bejelentette, hogy 2026-ban ismét indul.

A körzetben a Tisza Párt is versenybe száll: ők Kátai-Németh Vilmos ügyvédet indítják a mandátumért.

