Karácsony Gergely szerint „politikai furkósbot” a kormány törvényjavaslata, amellyel börtönbe lehetne küldeni a főpolgármestert

A kormánynak a főváros pénzügyi helyzetével kapcsolatos törvényjavaslata „politikai furkósbot”, semmilyen problémát nem old meg – mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökségi ülését követő sajtótájékoztatón.

Mint mondta, a törvényjavaslat a hitelfelvétel lehetőségét biztosítaná a fővárosnak, de Budapestnek erre ma is megvan a lehetősége, ráadásul a kereskedelmi bankoktól transzparens módon tud hitelt felvenni a főváros, míg a törvényjavaslatban nincs benne, mekkora lenne a kormány által meghatározott kamat és futamidő.

A törvényjavaslat egyetlen új eleme az, hogy a főpolgármestert börtönbe lehet küldeni, ha nem asszisztál a főváros kizsebeléséhez – mondta, hozzátéve, az ilyen típusú javaslatokat „egy életre el kell felejteni”, és konstruktív párbeszédben kell rendezni a kormányzat és az önkormányzatok viszonyát.

A főpolgármester arra a kérdésre, mi történik, ha az Országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatot, azt válaszolta:

„kinyitnak egy ajtót, amin nem fogunk bemenni”. Mint mondta, „ez pótcselekvés”, a kormány úgy csinál, mintha bármit megtartana abból, amit ígért.

Emlékeztetett rá: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter levélben tájékoztatta a fővárosi intézmények és cégek vezetőit, hogy megkapják a bérüket, és Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, kifizeti a béreket. Ehhez a törvényjavaslat nem segít hozzá – mondta. Úgy vélte, a törvényjavaslat végrehajthatatlan, és csak eltereli a figyelmet a kormány ígéreteiről.

Hozzátette: a kormánynak be kellene tartania többek között a 2025-ös költségvetést, amelyben szerepel, hogy a főváros 12 milliárd forint normatív támogatást kap a közösségi közlekedés finanszírozásához, valamint azt a 2022-es kormányhatározatot, amelyben vállalták, hogy kifizetik a trolivásárlást, amit a főváros meghitelezett.

Kiemelte: neki fővárosi vezetőként az a dolga, hogy behajtsa a fővárosiak pénzét, ami jár.

Elmondta azt is, egyeztettek a frakciókkal, és egyetértés van abban, a törvényjavaslat „politikai félrevezetése a közvéleménynek”.

A főpolgármester egy kérdésre válaszolva kifejtette: amennyiben a kormány által rögzített kamatok, futamidők kedvezőek lesznek, úgy mérlegelik a hitelfelvétel lehetőségét.

Szólt arról is, amennyiben az állam decemberben is inkasszálja a főváros számláját, és Budapest nem kapja meg a pénzt, ami jár neki, úgy 30 milliárd forint hiánnyal zárják az évet, „de ez nem fordulhat elő”. Ragaszkodunk ahhoz, hogy kifizessék, ami jár nekünk, és hagyják abba a törvénytelen inkasszót – emelte ki.

A főpolgármester megjegyezte: vannak arra utaló jelek, hogy a főváros hozzájuthat a pénzéhez.

