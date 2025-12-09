Giró-Szász András az Igazság órájában: A Tisza Párt egy újabb projektje ugyanannak a cégnek

A Tisza Párt egy újabb projektje ugyanannak a cégnek – mondta Giró-Szász András politikai tanácsadó az Orbán-kormány megdöntésére irányuló korábbi balliberális próbálkozásokhoz hasonlítva Magyar Péter pártját az Igazság órája című online műsorban kedden.

A korábbi kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a műsor elején egy az Indexen megjelent amerikai kutatás eredményét kommentálta, amely szerint a válaszolók nagy többsége szerint valóságos a Tisza Párthoz köthető, nemrégiben kiszivárgott megszorítócsomag.

Rámutatott: a párthoz köthető szakértők pontosan azt mondták az elmúlt másfél évben – sőt az elmúlt két évtizedben -, amit a kiszivárgott dokumentumban lehet olvasni, a korábbi baloldali kormányok „progresszív-liberális” gazdaságpolitikája sejlik fel a Tiszához köthető gazdasági programban.

Azt mondta:

a Tisza mögött álló szakértők dogmatikusan ragaszkodnak korábbi nézeteikhez, nem tudtak lépést tartani az idők változásával, azzal, hogy nem működnek a baloldali, liberális gazdasági receptek. Időről időre ugyanazokat a megszorításokat vezetnék be

– közölte Giró-Szász András.

Úgy vélte, a progresszív baloldalt támogató választók csoportja, az őket meglovagló Tisza Párt semmiben nem különbözik a nyugat-európai mainstream politikusoktól, nehezen viselik a versenyt.

Több korábbi baloldali politikus, illetve balliberális „megmondóember” – például Lendvai Ildikó, Havas Henrik és Verebes István – Magyar Pétert annak ellenére is támogatásáról biztosította, hogy nem feltétlenül ért vele egyet. Ennek kapcsán Giró-Szász András azt mondta: ők a rendszerváltás előtti időszaktól egészen a 2000-es évek végéig mindig meg akarták mondani, hogy mi a jó, a rossz, a szalonképes, a szalonképtelen. A „karmesteri pálca” azonban azóta jó néhányszor „kikerült a kezükből, frusztráltakká váltak,” s most azt érzik, ez az utolsó esélyük – értékelt.

A Tisza Párt és Magyar Péter, aki a Fidesz oldalán „még fekete lyuk sem tudott lenni” a politikai tanácsadó szerint „egy újabb projektje ugyanannak a cégnek.” Ezzel az Orbán-kormány megdöntésére irányuló korábbi balliberális próbálkozásokra és arra utalt, hogy ezekben mindig felsejlett egy Bajnai Gordonhoz kapcsolható szál is.

Ezeket – mondta – külföldről irányítják, a nyugat-európai balliberális politikusok ugyanis tartanak attól, hogy amennyiben a magyar kormány tartósan hatalmon marad, számos követőre talál Nyugat-Európában is, ez pedig már meg is figyelhető.

Giró-Szász András szerint Orbán Viktor miniszterelnököt Magyar Péter bele szeretné kényszeríteni a vitába, amely „abszurd szituáció” lenne: a két fél másképp fogadja a kritikát, a másképp gondolkodást, „Magyar Péter vitakészsége” pedig olyan, mint Gyurcsány Ferencé, valószínűleg bármit megengedne magának, majd a választások után sok mindenről bebizonyosodna, hogy nem volt igaz.

Ezen nem múlhat egy ország sorsa, ezért azt tanácsolná a miniszterelnöknek, hogy az előzmények miatt nem szabad vitázni egy olyan emberrel, mint Gyurcsány Ferenc vagy Magyar Péter – mondta.

„Egy demokratikus politikusnak arra kell tekintettel lennie, mekkora a tét,” hogyan érintené a vita az országban élőket. Nyilvánvalóan „a tapasztalat, a tudás, a politikusi szimat és érzékenység 100-0 arányban borul a kormányfő javára” – jelentette ki Giró-Szász András.

Arra a felvetésre, hogy a „Tisza-csomag” azért is tartalmazhat megszorításokat, mert Brüsszel pénzt gyűjt Ukrajna és a háború finanszírozására, Giró-Szász András kijelentette: érdekes, hogy az Európai Unió a béke fenntartása érdekében jött létre, ehhez képest ma a tagok felvállalják a nézetkülönbséget a háború támogatásának kierőszakolásáért.

Hozzáfűzte:

az EU ipara egyszerűen nem rendelkezik olyan volumennel, amellyel Amerika nélkül finanszírozni tudnák Ukrajnát és a háborút, ráadásul a hitelezőkkel – például Kínával – is összerúgja a port Brüsszel, azaz sok értelme nincs a háború finanszírozásával kapcsolatos elképzeléseknek.

Mint mondta, az európai elit tévedett, hiszen az irány, amit képvisel, szalonképtelen, hatalmuk megtartása érdekében tartanak ki elhibázott módszereik mellett.

A politikai tanácsadó szerint már csak azért is bizalmat kell adni az Orbán-kormánynak 2026-ban, hogy a vele szimpatizáló politikai erők is tovább erősödjenek Európa más országaiban, s végre normális irányba forduljanak a dolgok Brüsszelben is. Elmondta: Németországban például már a nép hangján szóló AfD a legnépszerűbb párt, de szinte mindenhol előtörtek azok a politikai erők, amelyek a valódi problémákkal foglalkoznak.

Az EU migrációs politikájával kapcsolatban Giró-Szász András felhívta a figyelmet: a jogszabályok szerint az első biztonságos EU-s országban kellene elbírálni a menedékkérelmeket és kezelni a helyzetet, nem pedig utaztatni és szétosztani kellene a migránsokat.

Kiemelt kép: Giró-Szász András (Fotó: MTI/Mohai Balázs)