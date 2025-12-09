Felfüggesztette a Nébih egy Vas vármegyei édesipari üzem működését

Súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő hiányosságok miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal azonnal hatállyal felfüggesztett egy édesipari termékeket előállító üzemet Vas vármegyében. Ezt a társaság közölte kedden hivatalos honlapján.

A tájékoztatás szerint az ünnepi időszakot megelőző vizsgálat során az üzemben súlyos élelmiszer-higiéniai hiányosságot tártak fel. Egyes helyiségekben a padozat, a falak, az ajtók erősen szennyezettek voltak, a mosogatóhelyiség és a mosogatómedence sem felelt meg a higiéniai előírásoknak. A berendezések, eszközök, az egyik hűtő kívül-belül, illetve a tárolásra alkalmas kocsik is szintén erősen szennyezettek voltak. A teljes létesítmény rendezetlen, zsúfolt, továbbá higiéniailag kifogásolható volt. Az alapanyagokat esetenként közvetlenül a padozaton, raklap vagy alátét nélkül tárolták, emellett a dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak érvényessége is lejárt. Emellett a zuhanyozóban és az öltözőszekrényben oda nem illő dolgokat (például dobozokat, táskát, ruhát) tároltak, így egyiket sem lehetett rendeltetésszerűen használni. A higiénikus kézmosás feltétele sem volt biztosítva.

A hatóság 55 tétel, mindösszesen 1129 kg nem nyomonkövethető, valamint lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert vont ki azonnali hatállyal a forgalomból, megtiltotta azok forgalomba hozatalát és felhasználását. Ezzel egyidejűleg elrendelte azok hatósági zár alá vételét, továbbá az élelmiszer-vállalkozás által előállított élelmiszerek közül nyolc tételt hívott vissza. A Nébih a feltárt jogsértések miatt az üzem működését azonnal felfüggesztette.

A vállalkozás csak a hibák maradéktalan megszüntetése és egy újabb hatósági ellenőrzés után folytathatta tevékenységét

– közölték.

További részletek a Nébih honlapján, valamint az alábbi videóban:

Kiemelt kép forrása: Nébih