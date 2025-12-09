Elhunyt Ács Rezső, Szekszárd korábbi polgármestere

Ács Rezső 1965-ben született a Zala megyei Reziben. Általános iskoláit szülőfalujában, középiskolai tanulmányait Zalaegerszegen végezte, majd Budapesten szerzett közgazdaságtudományi diplomát. A rendszerváltás idején költözött Szekszárdra, ahol családot alapított; két gyermeke már a megyeszékhelyen született.
Közéleti pályafutását 1998-ban kezdte a Fidesz önkormányzati képviselőjeként, később, 2006-tól alpolgármesterként dolgozott.
2014-ben a Fidesz–KDNP jelöltjeként választották meg polgármesternek, majd 2019-ben újra bizalmat kapott a szekszárdiaktól.
Bár második ciklusában pártja többségét elveszítette a képviselő-testületben, Ács Rezső továbbra is a város szolgálatában maradt.
Betegségét 2020-ban hozták nyilvánosságra, ám a kihívások ellenére igyekezett ellátni feladatait. 2023 májusában a város közgyűlése összeférhetetlenséget állapított meg nála, amelynek következtében polgármesteri megbízatását megszüntették. A döntés 2023 októberében vált jogerőssé, amit Ács Rezső tudomásul vett. Ezt követően visszavonultan élt egészen haláláig.
Kiemelt kép forrása: MTI/Sóki Tamás