Elhunyt Ács Rezső, Szekszárd korábbi polgármestere

Életének 60. évében hunyt el Ács Rezső, Szekszárd korábbi polgármestere. A politikus hosszú ideje küzdött gyógyíthatatlan betegséggel, amely jelentősen befolyásolta mozgáskoordinációját és beszédképességét, ennek ellenére éveken át folytatta a városért végzett munkáját.

Ács Rezső 1965-ben született a Zala megyei Reziben. Általános iskoláit szülőfalujában, középiskolai tanulmányait Zalaegerszegen végezte, majd Budapesten szerzett közgazdaságtudományi diplomát. A rendszerváltás idején költözött Szekszárdra, ahol családot alapított; két gyermeke már a megyeszékhelyen született.

Közéleti pályafutását 1998-ban kezdte a Fidesz önkormányzati képviselőjeként, később, 2006-tól alpolgármesterként dolgozott.

2014-ben a Fidesz–KDNP jelöltjeként választották meg polgármesternek, majd 2019-ben újra bizalmat kapott a szekszárdiaktól.

Bár második ciklusában pártja többségét elveszítette a képviselő-testületben, Ács Rezső továbbra is a város szolgálatában maradt.

Betegségét 2020-ban hozták nyilvánosságra, ám a kihívások ellenére igyekezett ellátni feladatait. 2023 májusában a város közgyűlése összeférhetetlenséget állapított meg nála, amelynek következtében polgármesteri megbízatását megszüntették. A döntés 2023 októberében vált jogerőssé, amit Ács Rezső tudomásul vett. Ezt követően visszavonultan élt egészen haláláig.

