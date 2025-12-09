Műsorújság
Belügyminisztérium: A kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját a Szőlő utca kapcsán

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.09. 16:33

A kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját, hogy kiderüljön, a Szőlő utcai javítóintézet vezetői vagy dolgozói követtek-e el eddig fel nem tárt bűncselekményt – közölte a Belügyminisztérium kedden az MTI-vel.

Ahogy azt Pintér Sándor belügyminiszter korábban bejelentette: arra is teljes kivizsgálást rendelt el, hogy a rendőrség hibázott-e az elmúlt években.

Bárki, aki elkövetett bűncselekményt vagy közreműködött abban, felelni fog az igazságszolgáltatás előtt

– írták.

A közlemény szerint a kormány megerősítette a gyermekvédelmi intézmények biztonságát: rendőrök, iskolaőrök gondoskodnak a kiemelt intézményekben tartózkodó gyermekek biztonságáról.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

