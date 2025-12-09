Belügyminisztérium: A kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját a Szőlő utca kapcsán

Ahogy azt Pintér Sándor belügyminiszter korábban bejelentette: arra is teljes kivizsgálást rendelt el, hogy a rendőrség hibázott-e az elmúlt években.
Bárki, aki elkövetett bűncselekményt vagy közreműködött abban, felelni fog az igazságszolgáltatás előtt
– írták.
A közlemény szerint a kormány megerősítette a gyermekvédelmi intézmények biztonságát: rendőrök, iskolaőrök gondoskodnak a kiemelt intézményekben tartózkodó gyermekek biztonságáról.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)