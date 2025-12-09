Műsorújság
A reggeli felhőtakarót napsütés válthatja napközben

Szerző: hirado.hu
2025.12.09. 06:36

| Szerző: hirado.hu
Reggel még nagy területen számíthatunk erősen felhős vagy borult, párás, ködös időre – írja a HugaroMet.

Napközben a legtöbb helyen javulnak a látási viszonyok, a nyugati országrészben akár nagyobb területen is, máshol inkább csak kisebb körzetekben válhat átmenetileg szakadozottá, vékonyabbá a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás előfordulhat.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csupán néhol élénkülhet meg a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között változik, de a naposabb részeken 10 fok felett alakulhat a maximum.

Késő estére 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. A rétegfelhőzet terjeszkedik, vastagszik, illetve a látási viszonyok is romlanak, nagy területen számíthatunk borult, párás, ködös időre. Szitálás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között valószínű.

A kiemelt kép illusztráció. 

