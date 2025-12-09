30 év után először látogatott Magyarországra Paraguay elnöke, Orbán Viktor fogadta a hivatalában

A kormányfő hozzátette, Európában háborús készültség van. A politikai napirend a szankcióktól, vagyonelkobzástól, háborús kezdeményezésektől hangos.
A világ jelentős része azonban békét, együttműködést, gazdasági fejlődést szeretne
– fogalmazott.
„Így van ez Paraguayban is. Santiago Pena elnök átfogó fejlesztési programot hirdetett és partnereket keres a reformok eredményes megvalósításához. Magyarország az elmúlt másfél évtizedben a konzervatív kormányzás referenciapontja lett, az adócsökkentés politikájára, a családtámogatásokra, a foglalkoztatás és a befektetésösztönzés terén elért eredményeinkre a világ számos pontján mintaként tekintenek” – fejtette ki a miniszterelnök.
„Ezért Pena elnök úrral ma feltérképezzük, miként tud Magyarország hozzájárulni a paraguayi gazdasági programok sikeréhez” – írta Orbán Viktor.
Kiemelt kép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Santiago Pena paraguayi államfő találkozója Budapesten (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)