30 év után először látogatott Magyarországra Paraguay elnöke, Orbán Viktor fogadta a hivatalában

„Harminc év után újra paraguayi elnök Magyarországon. Fókuszban a béke és a gazdasági együttműködés” – írta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.

A kormányfő hozzátette, Európában háborús készültség van. A politikai napirend a szankcióktól, vagyonelkobzástól, háborús kezdeményezésektől hangos.

A világ jelentős része azonban békét, együttműködést, gazdasági fejlődést szeretne

– fogalmazott.

„Így van ez Paraguayban is. Santiago Pena elnök átfogó fejlesztési programot hirdetett és partnereket keres a reformok eredményes megvalósításához. Magyarország az elmúlt másfél évtizedben a konzervatív kormányzás referenciapontja lett, az adócsökkentés politikájára, a családtámogatásokra, a foglalkoztatás és a befektetésösztönzés terén elért eredményeinkre a világ számos pontján mintaként tekintenek” – fejtette ki a miniszterelnök.

„Ezért Pena elnök úrral ma feltérképezzük, miként tud Magyarország hozzájárulni a paraguayi gazdasági programok sikeréhez” – írta Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Santiago Pena paraguayi államfő találkozója Budapesten (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)