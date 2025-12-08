Vitályos Eszter: a kormányzati munka fókuszában idén is a magyar családok támogatása állt

Idén hetedik alkalommal kapnak személyre szóló ajándékot a gyermekvédelmi gondoskodásban élők a minisztériumokban és azok háttérintézményeiben dolgozóktól – jelentették be hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára elmondta, az elmúlt hét évben 50 ezer ajándékot osztottak szét, idén pedig

több mint 500 – állami, civil és egyházi fenntartású – gyerekotthonba több mint hétezer ajándékot juttatnak el, amelyekből az ott „heroikus” munkát végző dolgozók is részesülnek.

Az összefogás példa arra a közös társadalmi felelősségvállalásra, amely a legnehezebb sorsú gyermeket megilleti – emelte ki az államtitkár.

Vitályos Eszter kormányszóvivő kiemelte, a hét éve tartó összefogás bizonyítja, hogy a szolgálat mindig a másik emberhez való odafordulással kezdődik. Minden csomag, minden ajándék üzenetet hordoz: „Számítotok nekünk, gondolunk rátok és szeretnénk egy kis fényt vinni a mindennapjaitokba” – fogalmazott a kormányszóvivő, megjegyezve, hogy a karácsony lényege éppen ebben az őszinte odafigyelésben rejlik.

Vitályos Eszter szólt arról is, hogy

a kormányzati munka fókuszában idén is a magyar családok támogatása állt,

példaként említette a családi adókedvezmény megduplázását, valamint a háromgyerekes anyák szja-mentességének bevezetését, amely 250 ezer anyát érintett.

Jövőre pedig 4800 milliárd forintot, a GDP 5 százalékát fordítja családtámogatásokra a kormány – tette hozzá.

