Veresegyházra, a medvék mellé költözik a tiszafüredi drograzzián talált kistigris

Hétfőn beoltották a múlt szerdán lefoglalt, egészséges hím kistigrist a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Az állat a bekerülése óta az állatkerti karanténban tartózkodik, amelybe csak az intézmény dolgozói léphetnek be, ezért az oltásra átszállították az állatorvosi rendelőbe. Mindeközben az is kiderült, hogy az állat tavasztól a Veresegyházi Medveparkban lelhet otthonra.

Múlt héten szerdán az állatkert posztolta, hogy a Készenléti Rendőrség riasztotta őket egy kistigris miatt. Később kiderült, hogy az állatot egy tiszafüredi házban foglalták le, ahol kábítószer-ügyben nyomozott a hatóság.

A kistigris az általános vizsgálat után megkapta a korának megfelelő kombinált védőoltást, és a súlyát is ellenőrizték: 11 kilót mutatott a mérleg, vagyis bekerüléséhez képest már két kilót hízott. Az oltás után néhány percen át békésen sétált az újságírók között – írja a Telex.

A kistigris további sorsáról Dr. Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója így nyilatkozott:

„Fontos fejlemény, hogy a Veresegyházi Medveotthon, a veresegyházi és a tiszafüredi önkormányzat, valamint az állatkert természetvédelmi alapítványa, a Magyar Madármentők Alapítvány anyagilag hozzájárul ahhoz, hogy a kistigris Veresegyházán új kifutót kapjon.”

A nagyragadozó várhatóan márciusban költözik új otthonába, addig a karantén letöltése után a budapesti állatkert India-házában láthatja majd a nagyközönség: várhatóan az év végétől-jövő év elejétől lesz ott megtekinthető.

A kiemelt kép forrása: Facebook/Fővárosi Állat- és Növénykert.