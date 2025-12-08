Semjén Zsolt már pénteken rendkívüli parlamenti ülést javasolt a főváros miatt december 10-re

A miniszterelnök-helyettes december 10-ét és 17-t is rendkívüli parlamenti ülésnapnak javasolta Kövér László házelnöknek a kormány nevében – december 10-ét a főváros csődjének az elkerüléséről szóló javaslat tárgyalása miatt.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes péntek kora délután „Rendkívüli parlamenti ülésnap tárgyában” küldött levelet Kövér László házelnöknek azzal: a kormány nevében indítványozza az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását indítványozom.

„Az Országgyűlés a rendkívüli ülésen tárgyalja meg az alább felsorolt indítványokat: T/13252. számú törvényjavaslat A fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról” – írta Semjén Zsolt a levelében.

A törvényjavaslatról itt számoltuk be részletesen, valamint Gulyás Gergely miniszter és Karácsony Gergely véleményéről is.

A miniszterelnök-helyettes eleve 2 napot javasolt a rendkívüli ülés időpontjának: 2025. december 10. és 2025. december 17. napját.

Az indoklásában Semjén Zsolt azt írta:

„a rendkívüli ülések megtartása a levelem mellékletében felsorolt önálló indítvány elfogadása miatt szükséges. Az indítvánnyal összefüggő szavazásoknak a tavaszi ülésszakra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné, illetve a döntések végrehajtásának kitolódása számos problémát okozhat a jogalkalmazásban”.

Kiemelt kép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)