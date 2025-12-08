Rusvai Miklós szerint Magyarországra is betörhet a Nagy-Britanniában tomboló szuperinfluenza

Miközben Nagy-Britanniában már iskolákat zárnak be, a kórházak pedig túlterheltséget jelentenek a mutáns „szuperinfluenza” miatt, egyre több a kérdés: eléri-e Magyarországot is az új vírustörzs? A brit járványügyi helyzet kezd kísértetiesen hasonlítani a Covid-időszakra, az iskolák sorra ürülnek ki, Londonban megháromszorozódtak a kórházi felvételek. Rusvai Miklós virológus szerint a mutáns vírus szinte biztosan meg fog jelenni nálunk is, de hogy lesz-e valódi szuperjárvány, azt két döntő tényező befolyásolja.

Az Index hétfői cikkében emlékeztettek arra, hogy jelenleg egy „szuperinfluenza” terjed az Egyesült Királyságban:

sorra zárnak be az iskolák, Londonban pedig megháromszorozódott a kórházi kezelések száma.

A hatóságok maszkviselést javasolnak, miközben egy tengerjáró hajón száz utas kapta el a koronavírust. A brit iskolákban egyre több a beteg, helyenként már több száz diák dől ki egyszerre. Sok intézmény kénytelen bezárni, a tanárok pedig arról beszélnek, hogy a helyzet kezd kísértetiesen hasonlítani a Covid-időszakra.

A lap által a nagy-britanniai helyzet súlyosságára tekintettel megkeresett ismert víruskutató elmondta: a folyamat mindig fél évvel korábban kezdődik: amikor nálunk nyár van, de a déli féltekén – Új-Zélandon, Ausztráliában, Dél-Afrikában vagy Brazíliában – tombol a tél. Ott keringenek azok a vírustörzsek, amelyek alapján a következő európai oltóanyag készül és ugyanez fordítva is igaz: ami most nálunk terjed, az szolgál alapul majd a déli félteke jövő évi vakcinájához.

Rusvai Miklós szerint a most forgalomban lévő oltás csak részleges védelmet ad az éppen terjedő vírustörzzsel szemben, aminek az az oka, hogy amikor tavasszal összeállították a vakcinát, a jelenlegi mutáns még nem is létezett, így értelemszerűen nem kerülhetett bele az oltóanyagba.

A szakember hozzátette: ezen már nem is lehet változtatni, mert egy új vakcina gyártása hónapokig tart, tehát hiába módosítanák most az összetételt, az idei szezonra már nem készülhetne el.

„Ezért várható a szuperjárvány”

– fogalmazott.

Azzal kapcsolatban, hogy a mutáns influenza-járvány hulláma Magyarországra is betörhet-e, a szakember azt mondta, nem szeretne riogatni, de

„szinte biztos, hogy az a vírustörzs Magyarországon is meg fog jelenni, hogy valóban lesz-e szuperinfluenza, az pedig két dolgon múlik”.

Az egyik érv a gyors terjedés mellett az, hogy a vakcinában lévő vírustörzs nem egyezik meg a most domináló mutánssal, ez azonban csak akkor vezetne biztosan súlyos járványhoz, ha nálunk is olyan magas lenne az átoltottság, mint az Egyesült Királyságban. Magyarországon azonban eleve jóval kevesebben adatják be az influenzaoltást, így a vakcinára hagyatkozó védelem is gyengébb. Vagyis kevesebb embert érint érzékenyen a mostani, úgynevezett „mellélövés”.

A virológus a másik, sokkal fontosabb tényezőként említette, hogy Magyarországon idén február–márciusban a szokásosnál jóval erősebb influenzajárvány zajlott, ilyen nagy hullám nyolc éve nem volt.

Emiatt rengetegen átestek a fertőzésen, köztük a H3N2-es variánson is és bár ez nem ugyanaz, mint a most terjedő K-mutáns, a rokonság miatt részleges védelmet adhat.

„Éppen ezért a lakosság átfertőződésből származó természetes védettsége most erősebb, mint az elmúlt években. Ez pedig kifejezetten ellene szól annak, hogy nálunk is szuperjárvány törjön ki”

– tette hozzá az Indexnek Rusvai Miklós.

Kiemelt kép: Influenza elleni védőoltást ad be egy egészségügyi dolgozó egy budapesti orvosi rendelőben (Fotó: MTI/Kovács Tamás)