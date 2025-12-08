Orbán Viktor: Brüsszel 2030-ra háborúra készül, 2026-ban utoljára dönthetnek a magyarok a békéről

„Sötét fellegek gyülekeznek Európa egén. Brüsszel háborúra készül Oroszországgal, és a háborúba lépésnek már céldátuma is van: 2030” – figyelmeztetett Orbán Viktor a közösségi oldalán.

A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a Brüsszel által indított felfegyverkezési program kimondott célja, hogy az Unió 2030-ra készen álljon a háborúra. Hangoztatta azt is, hogy szintén 2030 a gyorsított ukrán uniós tagfelvételi eljárás céldátuma. Ennek kapcsán hozzátette, az Unió alapszerződése kimondja: „a tagállamok valamelyikének területe elleni fegyveres támadás esetén a többi tagállam köteles minden rendelkezésére álló segítséget megadni ennek az államnak.”

Ezért figyelmeztetett, hogy egy harcban álló Ukrajna uniós felvétele azonnali háborúba lépést eredményezne. Orbán Viktor szerint mindez azt jelenti, hogy

„a jövő évi lehet az utolsó magyar választás, amikor még valóban dönthetünk a háború és béke kérdésében.”

A bevándorlás példájával élve felhívta a figyelmet arra, hogy vannak döntések, amelyeket később már nem lehet kijavítani. „Ha 2015-ben nem emeltünk volna kerítést, már itt lennének a migránsok. Ha rosszul döntünk 2026-ban, a következő választáson, 2030-ban már késő lesz korrigálni” – fogalmazott.

Bejegyzése végén ismételten kiemelte a helyzet fontosságát: „Nem babra megy a játék. Aki békét akar, velünk tart!”

Kiemelt kép:Orbán Viktor miniszterelnök a színpadon a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten 2025. december 6-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)