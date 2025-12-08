Négy tonnányi húskészítményt foglaltak le Röszkén

A pénzügyőrök novemberben hat fuvarban összesen mintegy négy tonna, különböző állati eredetű terméket foglaltak le a röszkei határátkelőhelyen – tájékoztatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága hétfőn az MTI-t.

A közlemény szerint a Koszovóból és Szerbiából érkező szállítmányok közül némelyiket még leplezni sem próbálták az utasok, de volt olyan sofőr, aki biztosra akart menni, hogy elkerülje a lebukást, ezért rejtekhellyel bővítette járművét.

A több hentesüzletnyi rakományt – 3927 kilogramm nyers, füstölt sertés- és marhahúskészítményt, illetve fagyasztott, füstölt szárnyas- és birkahúst – a pénzügyőrök a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal állategészségügyi határállomásán adták le.

A hatóság azonnal elrendelte a tetemes mennyiségű, illegális áru megsemmisítését.

A közlemény szerint az Európai Unión kívüli országból állati eredetű élelmiszerek – így nyers hús, hústartalmú élelmiszerek, tej- és tejtartalmú termékek – behozatala az állatbetegségek esetleges terjesztése miatt kockázatos, így szigorú szabályokhoz kötött. A szabályok megsértése esetén előfordulhat e termékek visszafordítása, elkobzása, illetve megsemmisítése.

