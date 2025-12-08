 „Lázadás indul!” – Orbán Viktor is megszólalt a brüsszeli migrációs sarccal kapcsolatban

Egy Facebook-bejegyzést tett közzé hétfő délután Orbán Viktor miniszterelnök, amelyben „elfogadhatatlannak” nevezte a uniós belügyminiszterek tanácsának határozatát, aminek értelmében döntés született egy migrációs szolidaritási alap létrehozásáról, előkészítve ezzel a 2026-tól hatályba lépő migrációs paktum végrehajtatását. Ezenfelül megállapítottak több támogatási kategóriát is, amelyek egyikébe sem tartozik bele Magyarország, ellenben elvárás fogalmazódott meg a kibocsátó országok finanszírozásáról.

„Brüsszel egy mai döntéssel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint ez „elfogadhatatlan”, mivel – mint írta – „Magyarország így is eleget költ az Unió külső határának megvédésére”.

„Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért”

– írta Orbán Viktor, majd hozzátette:

„Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit. Lázadás indul!”

– szögezte le Orbán Viktor.

Brüsszel megsarcolná Magyarországot, amiért nem hatja végre a migrációs paktumot

Az uniós tagállamok belügyminiszterei hétfőn elfogadták a szolidaritási alapról szóló előterjesztést, amely arra kötelezné Magyarországot, hogy saját pénzből finanszírozza a kibocsátó migrációs országokat. Ezenfelül a tanácsülésen arról is döntöttek, hogy mely nem országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra, ez alapján

Magyarország egyik támogatási kategóriába sem tartozik, ennek ellenére „segítenie” kellene majd a „rászoruló országokat”.

A megállapodás kiterjesztették a biztonságos ország jogi kategóriáját is, ennek értelmében szerint

Banglades, Kolumbia, Egyiptom, India, Koszovó, Marokkó és Tunézia mostantól „biztonságos országoknak” fognak minősülni.

A tanács a politikai megállapodás után az év végéig fogadja el a végrehajtási határozatot. A migrációs és menekültügyi paktum 2026. június 12-én lép hatályba, és új szabályokat vezet be az uniós menekültügyi rendszer működésére vonatkozóan.

A tervek szerint egy-két hónapon belül véglegesítik a jogszabályt az Európai Parlamentben, amelyet már a migrációs paktum hatálybalépése előtt alkalmazhatnak majd.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)