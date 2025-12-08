 „Lázadás indul!” – Orbán Viktor is megszólalt a brüsszeli migrációs sarccal kapcsolatban

„Brüsszel egy mai döntéssel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint ez „elfogadhatatlan”, mivel – mint írta – „Magyarország így is eleget költ az Unió külső határának megvédésére”.
„Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért”
– írta Orbán Viktor, majd hozzátette:
„Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit. Lázadás indul!”
– szögezte le Orbán Viktor.
Brüsszel megsarcolná Magyarországot, amiért nem hatja végre a migrációs paktumot
Az uniós tagállamok belügyminiszterei hétfőn elfogadták a szolidaritási alapról szóló előterjesztést, amely arra kötelezné Magyarországot, hogy saját pénzből finanszírozza a kibocsátó migrációs országokat. Ezenfelül a tanácsülésen arról is döntöttek, hogy mely nem országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra, ez alapján
Magyarország egyik támogatási kategóriába sem tartozik, ennek ellenére „segítenie” kellene majd a „rászoruló országokat”.
A megállapodás kiterjesztették a biztonságos ország jogi kategóriáját is, ennek értelmében szerint
Banglades, Kolumbia, Egyiptom, India, Koszovó, Marokkó és Tunézia mostantól „biztonságos országoknak” fognak minősülni.
A tanács a politikai megállapodás után az év végéig fogadja el a végrehajtási határozatot. A migrációs és menekültügyi paktum 2026. június 12-én lép hatályba, és új szabályokat vezet be az uniós menekültügyi rendszer működésére vonatkozóan.
A tervek szerint egy-két hónapon belül véglegesítik a jogszabályt az Európai Parlamentben, amelyet már a migrációs paktum hatálybalépése előtt alkalmazhatnak majd.
Kapcsolódó tartalom
Megjött Brüsszelből a parancs: saját kontóra kell pénzelnünk a migrációs kibocsátó országokat, elő kell készíteni a terepet a migrációs paktum végrehajtásához
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)