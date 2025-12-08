Kovács Zoltán: Az uniós intézmények elképzelése a befagyasztott orosz vagyon elkobzásáról túl fog lépni minden határt

Kovács Zoltán kifejtette, a várhatóan a december 18-i uniós csúcs napirendjén szerepelő terv Belgiumot is semmibe veszi. Azzal pedig Brüsszelben láthatóan nem foglalkoznak, hogy az EU-nak nincs szuverenitása, vagy hogy meddig érnek az uniós intézmények hatáskörei. „Mi tud abból kijönni”, ha átnyúlnak az egyes tagállamok felett? – tette fel a kérdést.
Az államtitkár elárulta, nemrég a belga nagykövet is azt mondta: eljön az a vörös vonal az EU-s intézmények életében, amiről nem gondolták volna, hogy addig eljutnak.
Elmondta,
tizenkilenc eredménytelen szankciós csomag után sem gondolnak az unió vezetői arra, hogy nem ez a politika a megoldás,
és hogy valójában a közép-európai országok a legnagyobb kárvallottjai.
Kapcsolódó tartalom
Megjegyezte, azt is elfelejtik, hogy egy háború elkezdése még nem háborús bűntett, ellenkező esetben „oltári nagy bajban lenne Nyugat-Európa”.
Kovács Zoltán arról is beszélt, hogy
leginkább Nagy-Britannia gerjeszti az oroszfóbiát.
Eközben a hétfőn Londonban találkozó Tettrekészek Koalíciójában „katasztrofális támogatottsággal” rendelkező vezetők vannak benne. Példaként említette Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német szövetségi kancellár 11, illetve 22 százalékos elfogadottságát.
Az államtitkár – utalva Orbán Viktor miniszterelnök nyíregyházi beszédére – azt mondta,
„a történelem makacs dolog”, ott vannak benne azok a minták és példázatok, amelyek alapján lehetne jobb döntéseket hozni.
A politikus arról is beszélt a műsorban, hogy eljött a „varázstalanítás” időszaka a Tisza Pártnál, és ahogyan a jelöltállítás is egy színjáték volt, most a programról is egyre inkább kiderül, hogy egy baloldali megszorító csomagot vetít előre.
Kapcsolódó tartalom
Hozzátette, színjáték volt a közvélemény-kutatások eddigi hangulatkeltése is, a ’90-es években jobb napokat látott cégek ma már keveset adnak a valóságra, „de az egyszer csak bekopog az ablakon”.
Kovács Zoltán hangsúlyozta,
amit a Fidesz-KDNP 15 éve következetesen csinál, azt nem lehet egy „virtuális performansszal” félreállítani,
és az intézkedések – család-, otthonteremtési, vállalkozásoknak nyújtott támogatások, egykulcsos adó – mindenkinek jók.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza politikusa egy kijelentésére – miszerint van, aki fizetné a külföldön élő magyarok hazautazását a választásra – úgy reagált, hogy az ellentmond minden választási eljárási szabálynak.
Tóta W. Árpád publicista Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke szemüvegére vonatkozó kijelentésével kapcsolatban pedig azt mondta:
a baloldal nem tisztel semmit, se a kisebbséget, se a nőket,
ez ellen harcoltak sikeresen 2010-ben, és ennek a visszajövetelét szeretnék most is megakadályozni.
Kiemelt kép: Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a kormánypártok háborúellenes aláírásgyűjtésén a Fidesz kőbányai, Halom utcai irodájában 2025. november 25-én. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka