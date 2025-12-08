Műsorújság
Ködös, szürke hétfőre készülhetünk, néhol csapadék kíséretében

Szerző: hirado.hu
2025.12.08. 06:34

Főoldal / Belföld

Napközben javulnak a látási viszonyok, de inkább csak kevés helyen fordulhatnak elő szakadozások a felhőzetben – írja a HungaroMet.

A borult, ködös részeken szitálás, az északnyugati országrészben kora délutánig gyenge intenzitású eső is előfordulhat. A délnyugati szelet csak néhol kísérhetik élénk lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 10 fok között változik. Késő estére 2 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet.

Estére szinte országszerte borult, párás, helyenként ködös idő várható, szitálás bárhol előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6 fok között valószínű.

 

A kiemelt kép illusztráció. 

