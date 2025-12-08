Hidvéghi Balázs: A Tisza-adó 33 százalékkal is csökkentheti a fizetéseket

A Tisza-adó 33 százalékkal is csökkentheti a fizetéseket – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán hétfőn.

Hidvéghi Balázs videójában arról beszélt, mivel minden bérből és fizetésből élő embert érint, „ezért a Tisza megszorító csomagjából a legsúlyosabbnak a személyi jövedelemadó emelését” tartja, „a Tisza-adó 33 százalékkal is csökkentheti a fizetéseket”.

A fideszes politikus hozzátette: „a baloldal mindig is támadta az egykulcsos, alacsony adókulcsú családi adórendszert”, és most „fű alatt elő is készítették, brutális adóemeléssel sújtanák a dolgozókat”. Hozzátette: „el akarják törölni a jelenleg egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadót, és helyette magasabb adókulcsú, többsávos adózást akarnak bevezetni 22 százalékos és 33 százalékos adókulcsokkal”.

„Ez önmagában 350 milliárdos adót terhelne a magyar emberekre, a magyar családokra. Gyakorlatilag mindenkitől, aki bruttó 400 ezer forint fölött keres, attól elvonnának”

– mondta.

Hidvéghi Balázs ismertetése szerint ez az adó egy átlagkeresetű, kétkeresős családtól évi félmillió forintot vonna el.

Ha a Tisza-adót bevezetnék, akkor átlagbérekkel számolva évente egy pedagógustól 364 ezer forintot, egy ápolótól 280 ezer forintot, egy rendőrtől 154 ezer forintot, egy katonától 467 ezer forintot és egy orvostól több mint 3 millió forintot vennének el. Minél többet dolgozik és keres valaki, annál nagyobb elvonással büntetnék – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Hidvéghi Balázs szerint mindezt azért tenné a Tisza Párt, hogy teljesítse „a brüsszeli megrendelést”, és „a magyar emberektől akarnak pénzt behajtani a háborúra”.

„Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen!”

– mondta az államtitkár.

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)