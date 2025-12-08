Hajdúböszörmény után két másik településről is jelentettek kukacos csokimikulásokat

Korábban megírtuk, hogy óvodás és iskolás gyerekek lettek rosszul Hajdúböszörményben, miután a pénteki ebédjükhöz kapott csokimikulások lárvákkal voltak szennyezve. A Mandiner kinyomozta, hogy az étkeztetésért egy helyi önkormányzati cég felel, aminek a vezetője az a Göröghné Bocskai Éva, aki történetesen Magyar Péter jelöltje lett Hajdu-Bihar 6. számú választókerületében.
A csokoládéfigurák körüli botrány azóta sem csitul.
Az Index írta meg, hogy két másik településen, így Hajdúdorogon, valamint Tápiószentmártonban is találtak lárvával valamint mollyal fertőzött édességeket. A felajánlásból származó termékeket azonnal visszahívták. Úgy tudni: több gyermek is hányingerre illetve hasfájásra panaszkodott, miután már egy jó darabnyit elfogyasztott az édességből. Információk szerint a csokifigurákon található szavatossági jelölés még bőven lejárat előtt volt.
A lapnak nem sikerült megtudnia, kitől érkezhetett hivatalosan a feltételezett ajándékcsomag. Az azonban kiderült, hogy a termék gyártója, a beszállító cég és a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal is vizsgálatot indított az ügyben. A vizsgálat kiterjedhet arra is, hol romolhatott meg a termék, illetve hogy több vagy egyetlen beszállító állhat-e a háttérben.
Sokan tartanak attól, hogy a hibás csomagok nagyobb tételben kerülhettek piacra.
A Blikk szerint több szülő is megkérte a hatóságokat, hogy vizsgálják át a még raktáron lévő karácsonyi édességeket, nehogy további gyerekek kerüljenek kellemetlen helyzetbe.
A szakértő véleménye az üggyel kapcsolatban
Az Index megkereste Késmárky András sürgősségi szakorvost, aki a portál kérdésére, miszerint lehet-e bármilyen egészségügyi kockázata annak, ha egy gyermek lárvával fertőzött édességet fogyaszt, azt válaszolta: lehet, hogy a látványuktól sokaknak felfordul a gyomra, ám egészségügyi kockázata nincs a kukaccal szennyezett csokoládék megevésének, sőt több ázsiai országban is bevett norma a lárvák fogyasztása.
