Hajdúböszörmény után két másik településről is jelentettek kukacos csokimikulásokat

Az Index információi szerint szülők egy csoportja Hajdúdorogon és Tápiószentmártonban is jelezte, hogy az ajándékba kapott édességekben lárvák és molyok is voltak.

Korábban megírtuk, hogy óvodás és iskolás gyerekek lettek rosszul Hajdúböszörményben, miután a pénteki ebédjükhöz kapott csokimikulások lárvákkal voltak szennyezve. A Mandiner kinyomozta, hogy az étkeztetésért egy helyi önkormányzati cég felel, aminek a vezetője az a Göröghné Bocskai Éva, aki történetesen Magyar Péter jelöltje lett Hajdu-Bihar 6. számú választókerületében.

A csokoládéfigurák körüli botrány azóta sem csitul.

Az Index írta meg, hogy két másik településen, így Hajdúdorogon, valamint Tápiószentmártonban is találtak lárvával valamint mollyal fertőzött édességeket. A felajánlásból származó termékeket azonnal visszahívták. Úgy tudni: több gyermek is hányingerre illetve hasfájásra panaszkodott, miután már egy jó darabnyit elfogyasztott az édességből. Információk szerint a csokifigurákon található szavatossági jelölés még bőven lejárat előtt volt.

Nem tudni, kitől érkezhetett a felajánlás, vizsgálatot indítottak az ügyben

A lapnak nem sikerült megtudnia, kitől érkezhetett hivatalosan a feltételezett ajándékcsomag. Az azonban kiderült, hogy a termék gyártója, a beszállító cég és a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal is vizsgálatot indított az ügyben. A vizsgálat kiterjedhet arra is, hol romolhatott meg a termék, illetve hogy több vagy egyetlen beszállító állhat-e a háttérben.

Sokan tartanak attól, hogy a hibás csomagok nagyobb tételben kerülhettek piacra.

A Blikk szerint több szülő is megkérte a hatóságokat, hogy vizsgálják át a még raktáron lévő karácsonyi édességeket, nehogy további gyerekek kerüljenek kellemetlen helyzetbe.

A szakértő véleménye az üggyel kapcsolatban

Az Index megkereste Késmárky András sürgősségi szakorvost, aki a portál kérdésére, miszerint lehet-e bármilyen egészségügyi kockázata annak, ha egy gyermek lárvával fertőzött édességet fogyaszt, azt válaszolta: lehet, hogy a látványuktól sokaknak felfordul a gyomra, ám egészségügyi kockázata nincs a kukaccal szennyezett csokoládék megevésének, sőt több ázsiai országban is bevett norma a lárvák fogyasztása.

