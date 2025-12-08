Embereket is csipkedő agresszív kígyófejű trópusi hal kerülhetett a Balaton vízébe

Trópusi halak élnek a Hévízi-tó fölösleges vizét a Balatonba vezető csatornában, ahol nemrégiben egy igen agresszív kígyófejű hal fiatal egyedei is megjelentek.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet adatai szerint az elmúlt 24 évben 89 új halfaj jelent meg a hazai vizekben, így a jelenleg ismert idegenhonos fajok és hibridek száma már eléri a 130-at. A kutatók megállapították, hogy

az újonnan előkerülő fajok többsége melegkedvelő, akváriumi díszhal.

Jukatáni fogasponty, citromsügér, tűzfejű tarkasügér, ragadozó jaguársügér – csak néhány a Hévízi-csatorna 22-25 fokos, a Hévízi-tó fölösleges vizét a Balatonba vezető csatornában élő egzotikus halfajokból.

Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főmunkatársa a Turista Magazinnak kifejtette, hogy ezek szabadon engedett akváriumi halak és azok utódai lehetnek.

„Sokat javíthatna a helyzeten, ha ki lenne dolgozva a megunt akváriumi kedvencek visszaváltási rendszere”

– érvelt a szakember.

Kiemelte, hogy a meleg vízi fajoknál is kialakulhat egy hideget jobban toleráló vonal, ami képes arra, hogy eltávolodjon a melegvizes élőhelytől, átteleljen, illetve szaporodóképes állományt hozzon létre. Erre a szúnyogirtó fogasponty meghonosodása mellett még számos példa ismert a kutatók előtt.

A Hévízi-csatornát telente evezősök látogatják, nyaranta annak ellenére, hogy itt nem legális a strandolás gyakran a fürdőzők is megjelennek, akiket egyelőre csak „kedvesen csipkednek” a kisméretű, trópusi halak, de nemrégiben

egy kígyófejű hal néhány fiatal egyedét is megtalálták itt.

A nemzetségbe tartozó fajok többsége az aligátorteknőshöz hasonlóan igen agresszív, különösen veszélyesek az őshonos halakra, nem véletlen, hogy itthon nem is lehet azokat árulni.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: Shutterstock