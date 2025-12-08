A pécsi Tisza-jelölt szerint több választókerületben igazságtalan kampány zajlott

Miközben hivatalosan még tartott a Tisza Párt előválasztása, a Pécs Aktuál informátorai jelezték, hogy Pichler Johanna körül furcsaságok történnek. Bár kívülről biztos befutónak tűnt a Pécs 2-es OEVK-ban (Országgyűlési egyéni választókerület), menet közben párton belülről „megpuccsolhatták”.

A végeredmény ezt látszik alátámasztani: végül nem Pichler Johanna, hanem Kovács Áron futott be győztesként. A folyamat átláthatósága korlátozott volt, hiszen a számokra kizárólag a pártvezetés láthatott rá, mindenki másnak el kell hinnie, hogy a valódi adatokat közölték – írja a Pécs Aktuál.

Baranyában különösen feltűnő, hogy szinte kizárólag olyan jelöltek kerültek ki győztesként, akik mögött egyértelműen felismerhető az MSZP egykori legerősebb politikusának befolyása.

Pichler Johanna a hétvégén nyilvános posztban fakadt ki.

Elmondása szerint sokáig vívódott azon, megossza-e, de eljutott arra a pontra, amikor úgy érezte, a közvetlen környezetének tudnia kell arról, ami történt.

„Az ország több választókerületében – így az enyémben is – hazug, becsületsértő, lejárató kampány folyt, amelyet a kiválasztási szabályzat kifejezetten tilt. Ennek ellenére mindez eddig semmilyen következménnyel nem járt”

– írta, utalva arra, hogy párton belüli, mocskos kampány folyhatott ellene.

„Nem a vereség fáj. Veszíteni tudok, és el is tudom fogadni. Amit nem tudok elfogadni, az az embertelenség és az igazságtalanság. Sajnos az ország több pontján is ilyen eszközökkel született meg a győzelem” – tette hozzá.

Pichler Johannát telefonon is elérték, és felajánlották neki, hogy részletesebben is kifejtheti álláspontját, de nem kívánt élni a lehetőséggel.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)