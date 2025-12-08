A kormány garanciát vállal, hogy Budapesten ne álljanak le a közszolgáltatások – közölte Szentkirályi Alexandra

A segélyhitel egy biztonsági mentőöv a budapestieknek, hogy a város működjön, a dolgozók fizetést kapjanak, és senki ne tehesse zsebre a pénzt, ami őket illeti – írta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője hétfőn a Facebook-oldalán. Szentkirályi Alexandra hozzátette: a pénzt az alapműködés biztosítására kell fordítani, továbbá „a kormány garanciát is vállal, így nem állhat le a tömegközlekedés, szemétszállítás, közmunkák”.

Szentkirályi Alexandra bejegyzésében közölte, az új törvényjavaslat arról szól, hogy ha a fővárosnak nincs pénze a dolgozók fizetésére és nem tudja működtetni a közszolgáltatásokat, „akkor az állam azonnali hitelt ad, hogy a bérek ki legyenek fizetve és ne állhasson le a város”. Hozzátette: a pénzt az alapműködés biztosítására kell fordítani, továbbá

„a kormány garanciát is vállal, így nem állhat le a tömegközlekedés, szemétszállítás, közmunkák”.

„Ha a főváros vezetése nem kéri, akkor is elindulhat, hogy senki ne maradjon fizetés nélkül” – jegyezte meg.

Szentkirályi Alexandra hozzátette: „cserébe” a főpolgármesteréknek hat év után el kell számolniuk, azaz pontos költségvetést, vagyonleltárt és rendszeres pénzügyi jelentést kell bemutatniuk, amíg igénylik a segélyhitelt.

A frakcióvezető írt arról is, hogy

„ha valaki trükközik a pénzzel, elsunnyogja a beszámolókat, vagy hazudik, hogy megszerezze a pénzt”, akár két év börtönt is kaphat.

„Tehát a főpolgármesterék ezt a támogatást nem tudják megdézsmálni és nem is titkolózhatnak tovább Budapest pénzügyi helyzetéről, kötelesek azt bemutatni” – írta, hozzátéve, „ezért pánikolnak a városházán”.

Kiemelt kép forrása: facebook.com/alexandra.szentkiralyi.bp