Születőben a sláger Orbán Viktor firka-rajzaiból

Curtis pulóverén Orbán Viktor egyik jegyzete szerepel, amelyet a miniszterelnök egy korábbi interjúja közben vetett papírra. A firkák és vázlatos ábrák azonban csak számára bírnak valódi jelentéssel – kívülről szinte lehetetlen megfejteni, mit is takarnak pontosan.

Még át kell néznem, lehet, hogy majd karácsony este, mikor megittam az első pohár italomat, akkor könnyebb lesz, egyelőre ember legyen a talpán, aki ebből bármit is ki tud bogozni. Lehet, Orbán Viktornak az első dalának ez az első verzéje

– viccelődött Curtis a Bornak adott interjúban.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Curtis (Széki Attila) a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyûlésen Kecskeméten 2025. december 6-án – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán