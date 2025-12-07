Műsorújság
Marad a borús és ködös időjárás, helyenként eső várható

Szerző: hirado.hu
2025.12.07. 06:41

Túlnyomóan borult lesz az ég, foltokban párás, ködös idő várható, majd délelőtt északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, estig azonban az ország keleti felén borult idő marad – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

A csapadék súlypontja egyre inkább a Dunától keletre helyeződik át. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kora délután többnyire 7 és 12 fok között valószínű, de Borsodban ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Kép forrása: met.hu

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, a kevésbé felhős tájakon párássá válik a levegő, foltokban köd képződik.

Este keleten, hajnalban a nyugati határszélen alakulhat ki kisebb eső. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között valószínű, de a kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Kép forrása: met.hu

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

