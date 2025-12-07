Lássák és érezzék azt a családok, hogy ebben az országban biztonságban élhetnek – Tápai Szabina a háborúellenes gyűlésről

Tápai Szabina arról beszélt, hogy édesanyaként hogyan viszonyul a háború kérdéséhez.
Én próbálom távol tartani az egész családomat attól, hogy a háborúról kelljen beszélnünk vagy mesélnünk. Biztonságban érzem itthon magunkat, és ezért minél kevesebbet foglalkozunk ezzel a kérdéssel otthon, a családban
– mondta a lapnak, hozzátéve:
Számomra kiemelten fontos, hogy a családok lássák, érezzék azt, hogy ebben az országban biztonságban élhetnek. A szeretet, a béke, a hit és a közösség ereje – azt gondolom – mindenkinek olyan értékek, amelyek meghatározzák a mindennapjainkat.
Kiemelt kép: Szabó Zsófi és Táőai Szabina a Digitális Polgári Körök kecskeméti háborúellenes gyűlésén – Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda