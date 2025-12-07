Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Lássák és érezzék azt a családok, hogy ebben az országban biztonságban élhetnek – Tápai Szabina a háborúellenes gyűlésről

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.12.07. 15:32

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Gyerekei védelméről vallott az egykori sztársportoló a kecskeméti háborúellenes gyűlés kulisszái mögött. A Bors kérdésére Tápai Szabina elárulta, miért érzi fontosnak, hogy részt vegyen a békepárti rendezvényen.

Tápai Szabina arról beszélt, hogy édesanyaként hogyan viszonyul a háború kérdéséhez.

Én próbálom távol tartani az egész családomat attól, hogy a háborúról kelljen beszélnünk vagy mesélnünk. Biztonságban érzem itthon magunkat, és ezért minél kevesebbet foglalkozunk ezzel a kérdéssel otthon, a családban

– mondta a lapnak, hozzátéve:

Számomra kiemelten fontos, hogy a családok lássák, érezzék azt, hogy ebben az országban biztonságban élhetnek. A szeretet, a béke, a hit és a közösség ereje – azt gondolom – mindenkinek olyan értékek, amelyek meghatározzák a mindennapjainkat.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Szabó Zsófi és Táőai Szabina a Digitális Polgári Körök kecskeméti háborúellenes gyűlésén – Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Digitális Polgári Kör Tápai Szabina Magyarország

Ajánljuk még

 