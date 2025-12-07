Kukacos csokimikulást osztogatott a gyerekeknek Magyar Péter jelöltje

Kukacos csokimikulást kaptak a hajdúböszörményi gyerekek, óvodákban és iskolákban is ez volt a desszert a pénteki ebédhez,
többen ettek a lárvás édességből, csak a kóstolás után vették észre, hogy valami mozog az üreges csokoládéban.
Sokan ezután hasfájásra, hányingerre panaszkodtak.
A kártevőirtó szerint légy- vagy lisztmolylárvákkal szennyeződhettek az édességek, miközben a csokik csomagolásán az látszik, hogy nem jártak le az édességek.
Az állami intézmények étkeztetéséért egy helyi önkormányzati cég felel,
amely vissza is kérte a gyerekektől a még el nem fogyasztott édességeket és panaszt tett a beszállítónál.
Az önkormányzat vezetője az a
Göröghné Bocskai Éva, aki Magyar Péter jelöltje lett Hajdu-Bihar 6. választókerületben.
Kiemelt kép: Képernyőkép, RTL Híradó