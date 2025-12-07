Műsorújság
Kukacos csokimikulást osztogatott a gyerekeknek Magyar Péter jelöltje

Szerző: hirado.hu
2025.12.07. 13:12

| Szerző: hirado.hu
Óvodás és iskolás gyerekek lettek rosszul Hajdúböszörményben, miután a pénteki ebédhez kapott csokimikulás lárvákkal volt szennyezett. Az étkeztetéséért egy helyi önkormányzati cég felel, az önkormányzat vezetője pedig Göröghné Bocskai Éva Magyar Péter jelöltje lett Hajdu-Bihar 6. választókerületben - írja a Mandiner.

Kukacos csokimikulást kaptak a hajdúböszörményi gyerekek, óvodákban és iskolákban is ez volt a desszert a pénteki ebédhez,

többen ettek a lárvás édességből, csak a kóstolás után vették észre, hogy valami mozog az üreges csokoládéban.

Sokan ezután hasfájásra, hányingerre panaszkodtak.

A kártevőirtó szerint légy- vagy lisztmolylárvákkal szennyeződhettek az édességek, miközben a csokik csomagolásán az látszik, hogy nem jártak le az édességek.

Az állami intézmények étkeztetéséért egy helyi önkormányzati cég felel,

amely vissza is kérte a gyerekektől a még el nem fogyasztott édességeket és panaszt tett a beszállítónál.

Az önkormányzat vezetője az a

Göröghné Bocskai Éva, aki Magyar Péter jelöltje lett Hajdu-Bihar 6. választókerületben.

Kiemelt kép: Képernyőkép, RTL Híradó

