Kivéreztetné a középosztályt és a közepes vállalkozásokat a Tisza vagyonadó terve a szakértők szerint

A nemrég nyilvánosságra került dokumentumból is kiderült, a Tisza Párt vagyonadó bevezetésére készülhet hatalomra jutása esetén. Az ötletről először augusztus végén árult el részleteket Magyar Péter, akkor azt közölte, az adó az ötmilliárd feletti vagyonokra vonatkozna, mértéke pedig egy százalékos lenne – idézte fel a Mandiner.

A szeptemberi, Nemzet Hangja nevű szavazáson az egyszázalékos adókulcs megtartása mellett már módosították az összeghatárt egymilliárd forintra.

„Az országjárás során sokan jelezték, hogy ezt lejjebb kell vinni, mert a szakadék a gazdagok és a hétköznapi emberek között egyre nő. Ezért most azt javasolják, hogy már az 1 milliárd feletti vagyonokat is terhelje az 1%-os adó„– indokolták.

A tiszások elsöprő, 96,41 százalékos aránnyal szavazták meg a populista ötletet.

A nemzetközi példák azonban mutatják, hogy számos probléma lenne egy ilyen adónemmel,

amelyet több országban ki is vezettek. A vagyonadó bevezetésének hírére az érintettek gyors vagyonkimentéssel reagáltak Franciaországban és Németországban is. A Mandiner kiemelte, hogy fokozná a problémát, hogy a vagyonnak csak egy részéről – ingatlanok, céges részesedések, értékpapírok – vannak releváns állami nyilvántartások, a tárgyi eszközökről és a külföldön tartott vagyonról viszont csak önbevallás alapján lehet képe az állami szerveknek.

A most kiszivárgott megszorító csomag alapján azonban ismét jelentősen változott a kép:

Az adót már az ötszázmillió forint feletti vagyonokra is kiterjesztenék, mértéke pedig nem egy, hanem 6,5 százalék lenne.

A megadóztatott vagyonba beletartoznának az ingatlanok, járműveket, üzletrészek, értékpapírok, nagy értékű vagyontárgyak.

Sebestyén Gáza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője szerint

a 6,5 százalék brutálisan nagy ráta, az 500 millió forintos limit pedig extrém alacsony.

A szakértő kiemelte, a 1980-as években a hírhedt dán vagyonadó is „csupán” 2,2 százalékos volt, és csak a leggazdagabb 2 százalékát érintette a társadalomnak. Manapság a kifejezetten magasnak számító norvég és svájci kulcsok is csupán 1 százalék körül vannak.

Az ingatlanok felmérése, a cégek értékének meghatározása, a külföldi vagyonok felkutatása, a pénzforgalom nyomon követése irdatlan feladatot jelentene a magyar adóhivatalnak. Ha a NAV nem tudna megbirkózni ezzel, és nem folyna be a bevétel, Magyar Péteréknek újra adót kellene emelniük. Akár úgy is, hogy az 500 milliós határt lejjebb viszik.

A középosztály és a közepes vállalkozások biztosan rosszul járnának a Tisza vagyonadó tervével

– derül ki a Világgazdaság elemzéséből.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője érkezik a párt sajtótájékoztatójára Strasbourgban 2024. július 16-án. Fotó: MTI/Purger Tamás