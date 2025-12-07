Irány Isztambul – törökországi útja előtt posztolt Orbán Viktor a Facebookon

Vasárnap törökországi hivatalos útja előtt posztolt Facebook oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

A bejegyzéshez azt is írta, vasárnap sincs pihenés. Irány Isztambul.

Orbán Viktor előzőleg szombaton vett részt a Digitális Polgári Körök kecskeméti háborúellenes gyűlésén, ahol Magyarországnak a háborúból való kimaradásáról beszélt, s ahol a kormányfő kiemelte: csak magunkra számíthatunk, függetlennek kell maradni, szuverénnek kell maradni. Beszélt még arról is, hogy Brüsszel szankciós politikájának kialakításában „a mi szempontjaink nem szerepelnek”, holott Magyarországnak „ezen múlik az élete, legalábbis a családok pénztárcája és a vállalkozások sikere”.

A magyar külpolitikai mozgástérrel kapcsolatban pedig a gyorsaságot és az okosságot emelte ki, amikor arról beszélt: „előre kell menni, gondolatban mindenki előtt kell lenni egy-két állomással, a lépéseket az előregondoláshoz kell igazítani és akkor nálad jelentősebb méretű országokat is meg tudsz előzni, mert versenyképes lehetsz velük szemben”.

„Egy olyan méretű ország, mint a miénk, nem engedheti meg magának, hogy buta legyen”

– foglalta össze gondolatait a témában Orbán Viktor. Azzal folytatta: „buta embereket soha sem szabad az ország élére választani, mert annak többszörösen fizetjük meg az árát”. Beszélt még a 2026-os országgyűlési választások tétjéről is, amelyet

Orbán Viktor „a háború előtti utolsó választásnak” nevezett.

Ezért azt hangsúlyozta, hogy amilyen kormánya lesz 2026-ban Magyarországnak, az lesz az ország sorsa a háborúval kapcsolatban.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)