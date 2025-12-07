Műsorújság
Ezt a gyönyörű ebet mentették ki a jeges patakból a hős miskolci rendőrök

2025.12.07. 07:47

Az Izsófalván szolgálatot teljesítő miskolci rendőrök a jég fogságában lévő eb vonyítására figyeltek fel.

December 4-én Izsófalván teljesítettek szolgálatot a Regionális Bevetési Igazgatóság Bevetési Főosztály munkatársai, amikor a közeli patak partjáról nyüszítésre, vonyításra figyeltek fel –  idézték fel az eseménysort a rendőrség honlapján.

Egy középtermetű, husky jellegű kutyát találtak a jéghideg vízben az egyenruhások. Az állat mozgását egy bokorra tekeredett lánc akadályozta, így önerőből nem tudott kiszabadulni.

A járőrök óvatosan megközelítették az ebet, – megbizonyosodva arról, hogy nem támad – megnyugtatták, majd kiemelték a patakmederből.

A rendőrök biztonságba helyezték a kutyát és meggyőződtek arról, hogy nem szenvedett sérülést, értesítették a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány vezetőjét, Csík Zoltánt, aki hamarosan a helyszínre érkezett.

Az alapítvány munkatársa megvizsgálta az állatot, ellenőrizte chipjét, azonban az azonosítás sikertelen volt. A rendőrök ezután a környéken lévő járókelőket kérdezték, hogy ismerik-e a kutya tulajdonosát, de a gazdáját nem sikerült azonosítani.

A kutyát az alapítvány ongai telephelyére szállították, ahol szakemberek gondoskodnak róla.

Az állatmentők egy videót is közzétettek a megmentett kutyáról a közösségi médiában.

 

