Digitális kártyával ellenőriznék a munkavállalókat Magyar Péterék, de ez az adatszivárgási botrány után több, mint aggályos

A kiszivárgott Tisza-csomagból kiderül, bevezetnék Magyar Péterék a digitális munkaerőpiaci kártyát (DMK). A fekete foglalkoztatás visszaszorításának ürügyén

teljes kontroll alá vonnák a dolgozókat és a munkaadókat is.

A munkavállalónak a munkakezdéskor be kellene jelentkeznie a központi rendszerbe, ha végzett ismét a NAV-hoz bekötött elektronikus felületen kellene jeleznie. Teljes állami kontroll alá kerülnének az alkalmazottak, hiszen a kártya által bekerülnének a béradatok, a munkaszerződés tartalma és az érzékeny egészségügyi információk is a rendszerbe.

A tervezet szerint a már két súlyos adatszivárgási botrányt megélt Tisza Párt minden adatunkat kezelhetné.

Magyar Péter és ukrán szövetségesei felügyelnék a magyar munkavállalókat?

– veti fel a kérdést a Mandiner. A portál emlékeztet, hogy a Tisza Párt két súlyos adatszivárgási botrányba is belekeveredett az ősz folyamán. Így 200 ezer Tisza Világ mobilapplikációt használó adatai kerültek ki a világhálóra. Az adatszivárgási botrány körülményeit vizsgálják a hatóságok, Magyar Péter máig nem adott magyarázatot Magyarország eddigi legsúlyosabb adatszivárgási ügyére.

Egy kiszivárgott hangfelvételből pedig az is kiderült, hogy

már az adatbotrány előtt is súlyos problémák voltak a Tisza Világ applikációjával

a párt egyik koordinátora szerint.

„Elég sok sebből vérzik még a program”– ismerte el Gyuk Zsolt, a Tisza Párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei régiós koordinátora a sajtó birtokába került hangfelvételen.

A Mandiner kiemelte, hogy

a magyarok nem szeretik, ha megfigyelik őket,

a digitális munkavállalói kártya Tisza Párt általi bevezetése nagyon súlyos aggályokat vet fel.

A dolgozók és vállalkozások vélhetően nem szeretnék, ha minden egyes munkaviszonnyal összefüggő pillanatukat valós időben monitorozná az állam és a Tisza adatkezelési botrányainak fényében okkal tarthatnak attól is, hogy az adatok nyilvánosságra kerülhetnek.

A portál figyelmeztet, hogy

a részletes nyilvántartások kikerülése felháborodást válthatna ki a béradatok ismerete vagy a foglalkoztatás körülményei miatt.

A valós idejű, NAV-hoz is bekötött digitális ellenőrzés pedig megfélemlítő erővel bírhat a tisztességes munkavállalók és a munkaadók számára is, gy a munkaerőpiac minden rugalmassága megszűnne.

