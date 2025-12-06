James Bond-féle módszerekkel és felbérelt dublőrökkel próbálnak átcsúszni a csalók a KRESZ-vizsgán

A felkészületlen tanulók gyakran Bond-filmeket idéző módszerek bevetésével próbálnak átcsúszni a KRESZ -vizsgán.

Legalább 30-an próbáltak rejtett kamerák és mikrofonok segítségével külső segítséggel gépjárművezetői elméleti vizsgát tenni az idén a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) adatai szerint – számolt be a Közlekedésbiztonság.

Voltak, akik dublőrt küldtek maguk helyett a teszt kitöltésére.

Kiemelték, hogy a gépjárművezetők vizsgáztatásán tapasztalt csalások megszüntetését is segítené a Közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztését, amit a kormány november 11-én nyújtott be a parlamentnek. A javaslat egy új bekezdéssel egészítené ki az 1988. évi I. törvény 46/D §-át.

A jogszerű vizsgáztatás és a visszaélések, a vizsgán meg nem engedett, az eredmény befolyásolására alkalmas külső informatikai és mobil segédeszközök használatának megakadályozása érdekében a vizsgaközpont jogosult a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása során az említett eszközök használatának zavarására, akadályozására szolgáló technikai, informatikai eszköz használatára.

A felkészületlen tanulók gyakran Bond-filmeket idéző módszerekkel vesznek igénybe külső segítséget az elméleti vizsgán.

21 rejtett kamerás vizsgacsaló ellen eljárás indult, ők a vizsgaszabályzat értelmében legalább fél évig nem jelentkezhetnek újra elméleti vizsgára. Szabó Gábor, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) Felügyeleti és Módszertani Igazgatóságának vezetője a Közlekedésbiztonságnak elmondta: A csalók egy része gombnak látszó

kamerákat erősít a ruházatára és egy apró digitális eszközzel élőben közvetíti a vizsgáját.

Mivel ezeknek a miniatűr eszközöknek nem túl nagy a hatósugaruk,

a közelben kell figyelnie a rejtett kamera képét a segítőjüknek, akik szóban felelnek a vizsgázó helyett a kérdésekre.

Ehhez olyan apró alig észrevehető fülhallgatókat használnak.

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont nem hatóság. Nem motozhatja meg a vizsgázókat, nem kobozhat el tőlük semmit. A rendőrség azonban szorosan együttműködik a vizsgaközponttal és gyorsan reagál a vizsgacsalásokkal kapcsolatos bejelentésekre.

A feltűnésmentes kommunikációra használható eszközök ugyanakkor egyre kisebbek, egyre nehezebben felfedezhetők. Ezért fontos, hogy csírájában fojtsák el a csalási kísérleteket. Azaz, hogy technikailag ellehetetlenítsék a mobil eszközök használatát a vizsgákon.

A feltárt esetekben a csalók azért fizettek több tízezer, olykor több százezer forintot a súgásokért, mert segítség nélkül nem tudták volna teljesíteni a jogosítvány megszerzéséhez szükséges követelményeket.

Aki még a James Bond-technikával sem boldogul, 3-400 ezer forintért dublőrt fogadhat, aki levizsgázik helyette.

Idén négy dublőr bukott le. Volt olyan eset, amikor a vizsgabiztosoknak az tűnt fel, hogy a vezetési órákra jelentkező tanuló nem hasonlít arra, aki az elméleti vizsgán a tesztet kitöltötte.

Szabó Gábor szerint a csalással szerzett jogosítvánnyal közlekedők különösen nagy veszélyt jelenthetnek a közlekedésbiztonságra.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: Shutterstock