Felszakadozik a köd, derűsebb időjárás várható helyenként

Szerző: hirado.hu
2025.12.06. 06:37

Szerző: hirado.hu
A ködfoltok feloszlását követően az északkeleti, keleti országrészben lehet kevesebb felhő, naposabb idő, de átmenetileg a Dunántúl egyes részein is szakadozottabbá, vékonyabbá válhat a felhőzet – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

Az eső délelőtt a legtöbb helyen eláll. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz.

A déli órákban általában 7 és 12 fok közötti értéket mérhetünk.

Kép forrása: met.hu

Ismét egyre többfelé záródik, majd hajnaltájt északnyugaton már szakadozik, csökken a felhőtakaró, máshol pedig növekszik a gyenge eső előfordulási esélye. A légmozgás gyenge marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7 fok között valószínű.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Komka Péter

időjárásIdőjárás-jelentés Magyarország

