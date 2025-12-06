Felszakadozik a köd, derűsebb időjárás várható helyenként

Kép forrása: met.hu

Az eső délelőtt a legtöbb helyen eláll. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz.

A déli órákban általában 7 és 12 fok közötti értéket mérhetünk.

Kép forrása: met.hu

Ismét egyre többfelé záródik, majd hajnaltájt északnyugaton már szakadozik, csökken a felhőtakaró, máshol pedig növekszik a gyenge eső előfordulási esélye. A légmozgás gyenge marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7 fok között valószínű.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Komka Péter