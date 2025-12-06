Dedikált miniszterelnöki Mesterterv pulóverekre lehet licitálni, a befolyt összeg a Jónak lenni jó! kampányhoz megy

Szombaton Kecskeméten mutatták be azokat az egyedi, dedikált pulóvereket, amelyeket a miniszterelnök ajánlott fel a Jónak lenni jó! kampány javára. A felajánlásból befolyó összeg a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványhoz kerül.

A kezdeményezéshez idén is több felajánlás érkezett. A Digitális Polgári Körök „Mesterterv” pulóvereket ajánlottak fel, amelyeken Orbán Viktor saját kezű aláírása és az általa rajzolt virág látható. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta:

„Hozzánk már megérkezett a Mikulás. A kecskeméti gyűlésünkön már kapható lesz a piros firkás pulóver, dedikálva.”

A pulóverekre licitálni lehet majd december 21-ig a mediaklikk.hu/musor/jonak-lenni-jo oldalon

Emlékeztetőül: a miniszterelnök még novemberben nyilatkozott az ATV-nek, és a közben készített rajzos jegyzete (Mesterterv) gyorsan népszerűvé váltak az interneten. Nem sokkal később már kapható lett a Digitális Polgári Körök webshopjában olyan póló és pulóver, amelyre Orbán Viktor jegyzetrajzát nyomták.

A Jónak lenni jó! kampány idén 15. alkalommal indult útnak, és fennállása során csaknem 3 milliárd forinttal támogatta a rászorulókat.

Péntek reggelig több mint 100 millió, pontosan 100 558 445 forint gyűlt össze felajánlásokból.

Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója korábban a Bethesda Gyermekkórházban hangsúlyozta: kevés olyan közszolgálati média van, amely ilyen nagyságrendű és hatékonyságú jótékonysági akciót képes megszervezni. Mint mondta, a kampány a társadalmi felelősségvállalás kiemelkedő példája, amely az összefogásnak köszönhetően valódi branddé vált.

