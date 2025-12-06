Átlépte a 100 millió forintot a Jónak lenni jó!, a közmédia karitatív műsorának adományösszege

Meghaladta a 100 millió forintot a Jónak lenni jó!, a közmédia karitatív műsorának adomány összege. Friss hír, hogy csütörtök reggelig több mint 119 ezer hívás és 1675 SMS érkezett az adományvonalra.

Idén 15. alkalommal indítottuk útnak a Jónak lenni jó!-t, amelynek keretében eddig összesen csaknem 3 milliárd forinttal tudtunk támogatni rászorulókat. Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója a Bethesda Gyermekkórházban korábban elmondta, hogy „kevés olyan közszolgálati média van a világban, amely ilyen hatékonyan és ilyen nagy összegben képes jótékonysági kampányt szervezni”, kiemelve: a Jónak lenni jó! egy igazi, nemes közszolgálati feladat, a társadalmi felelősségvállalás fontos példája, valamint hogy példaértékű összefogással egy igazi brand született.

Péntek reggelig több mint 100 millió (100 558 445) forint gyűlt össze a felajánlások révén. A 1358-as szám hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a Kegyes Alapítványt, a felajánlásokat továbbra is a jonaklennijo@mtva.hu e-mail-címre várják, a kampányhoz hírességek által felajánlott relikviákra az adások alatt lehet licitálni. Listájuk a mediaklikk.hu oldalon érhető el.

A kampány fő részeként december 21-én egész napos műsorfolyammal készül a közmédia. Siklósi Beatrix, a műsor projektvezetője és a Kossuth Rádió csatornaigazgatója korábban elmondta: „A kampány célja minden évben az, hogy az emberek lelkében felélesszék az együttérzést, szeretetet, alázatot és önzetlenséget. Ezzel az összefogással, ahogyan fogalmazott: valódi segítséget nyújthatunk a bajba jutott gyermekeknek. A hétköznapokban nehezen tudjuk átérezni, milyen lehet egy háború által sújtott országban élni, milyen élete lehet ott egy gyermeknek. Ezért gondoltuk azt, hogy idén ez az ügy legyen az, ami mellé odaállunk.”

