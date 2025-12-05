Zsigmond Barna Pál: 2004. december 5. egy fájó emlék a nemzet testén

„Egy fájó emlék a nemzet testén 2004. december 5., amikor a baloldal rárontott a magyar nemzetre” – közölte az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

„Emlékezzünk vissza, akkor a gyurcsányi baloldali gyűlöletpolitika szembefordította a magyart a magyarral, szembeállította a külhoni magyart az anyaországi magyarra” – fogalmazott Zsigmond Barna Pál a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Hozzátette, hogy

ez egy fájó emlék, egyfajta „lelki Trianon”, és a modernkori magyar történelem legnagyobb bűne, amit a magyar baloldal elkövetett a nemzet ellen.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy 2010 után új fejezetet nyitottak a nemzetpolitikában is az új alaptörvénnyel és állampolgársági törvénnyel.

„Ezt a sebet begyógyítottuk, összefogott magyar a magyarral, és az állampolgárság révén közjogilag is összetartozunk” – emelte ki.

Úgy folytatta, hogy azóta számtalan eszközzel segítik a nemzet összekapaszkodását, és az elmúlt 15 évben megtanultuk azt, hogy számíthatunk egymásra anyaországi magyarra, külhoni magyarra és külhoni magyar az anyaországi magyarra.

„Nagyon nagy a felelősségünk, hogy ezt az összekapaszkodást, ami ma már természetes, azt megőrizzük, és ne hagyjuk azt, hogy a baloldal ismét szembefordítsa a magyart a magyarral. Nagyon sok emlékhely őrzi a magyarság egységét. Itt Újpesten is a székelykapu vagy a Trianon szobor kifejezi azt, hogy a magyar nemzet egységes, a magyar nemzet összekapaszkodott és világnemzet vagyunk. Minden magyar felelős minden magyarért” – mondta Zsigmond Barna Pál.

Kiemelt kép: Zsigmond Barna Pál (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)