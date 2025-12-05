Továbbra is a Főtaxi marad a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hosszú távú partnere

A Budapest Airport többfordulós, szakmai tender keretében választotta ki azokat a szolgáltatókat, akik 2025 és 2030 között biztosítják a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az érkező utasok taxis személyszállítását. A kiválasztási folyamat célja az volt, hogy olyan partnerek működjenek a repülőtéren, akik a rekordot döntő utasforgalom mellett is stabil, megbízható és magas színvonalú szolgáltatást nyújtanak – írta sajtóközleményében a Főtaxi, amelyben arról számoltak be, hogy elnyerték a tendert. Mindeközben az F Mobilitás Kft. az Uber alkalmazásának segítségével járulhat hozzá reptéri személyszállítás fejlesztéséhez.

Mint írták,

a tender eredményeként Budapesten a legnagyobb múlttal rendelkező Főtaxi – amely már tizennégy éve a repülőtér megbízható szolgáltatója – ismét elnyerte a repülőtéri taxis szolgáltatás működtetésének jogát.

Az F Mobilitás Kft. – a globálisan vezető mobilitási platformként ismert Uber hazai partnere – pedig új szereplőként kap lehetőséget arra, hogy fejlett, digitális alapú megoldásaival gazdagítsa a reptér személyszállítási rendszerét.

Emlékeztettek arra, hogy a repülőtér utasforgalma 2024-ben meghaladta a 17,6 millió főt, és az idei év is új rekordot ígér. A növekvő igények miatt a Budapest Airport olyan szolgáltatókat keresett, akik megfelelő kapacitással, szakmai felkészültséggel és magas szolgáltatási színvonallal képesek fenntartható módon támogatni a repülőtér működését.

„A repülőtér taxis személyszállítása kiemelt fontosságú szolgáltatás, hiszen az érkező utasok számára ez jelenti az egyik első találkozási pontot Budapesttel. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy partnereink magas minőségben, kiszámítható működéssel és megfelelő kapacitással álljanak rendelkezésre. A tender célja az volt, hogy olyan szolgáltatókat válasszunk, akik a rekordot döntő utasforgalmat biztonságosan és magas színvonalon tudják kiszolgálni, és hozzájárulnak a teljes utasélmény fejlődéséhez. Meggyőződésünk, hogy a következő időszakban mindkét nyertes szolgáltató képes lesz ezt a színvonalat biztosítani” – mondta Markus Klaushofer, a Budapest Airport Zrt. kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

A tender eredményeként a Főtaxi továbbra is a terminálok előtti, megszokott felvételi pontról szolgálja ki az utasokat.

„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy immár tizennégy éve szolgálhatjuk ki a repülőtérre érkező és onnan induló utasokat. Ez idő alatt számos forgalmi csúcsidőszakot, változó körülményt és kihívást kezeltünk sikeresen, miközben folyamatosan fejlesztettük szolgáltatásainkat. A tender eredménye egyértelmű visszaigazolása annak, hogy a stabil működés, a felkészült sofőrök munkája és a szolgáltatás minőségére épülő szemlélet hosszú távon is értéket képvisel. A következő öt évben is ugyanezzel az elkötelezettséggel és szakmai alapossággal állunk az utasok rendelkezésére” – mondta dr. Károlyi Roland, a Főtaxi vezérigazgatója.

Így segíthet az Uber a reptéren

A Budapestre évről évre egyre nagyobb számban érkező turisták kényelmes kiszolgálása érdekében a világ vezető mobilitási platformként ismert Uber hazai partnere, az F Mobilitás Kft. vált a repülőtér másik szolgáltatójává.

„Nagy öröm számunkra, hogy elindíthatjuk ezt az együttműködést, amelynek köszönhetően az utazók számára az Uber nemzetközi szakértelmére és technológiai hátterére épülő, megbízható és kényelmes mobilitási szolgáltatást kínálhatunk. Célunk, hogy tovább emeljük az utasélmény színvonalát, és hozzájáruljunk a repülőtér megújulási törekvéseihez” – fogalmazott Reich Ádám, az F Mobilitás Kft-nek, – vagyis az Uber magyarországi partnercégének – ügyvezető igazgatója.

A következő években mindkét szolgáltató kiemelt figyelmet fordít a fejlesztésekre, a szolgáltatási színvonal fenntartására és a fenntartható működés támogatására a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren. A Főtaxi flottájában folyamatosan növekszik az elektromos járművek aránya, míg az F Mobilitás Kft. az Uberrel való együttműködését tovább erősítve fejlett digitális útvonal-optimalizálási megoldások révén segíti az energiahatékony működést.

Kiemelt kép: MTI Fotó: Honéczy Barnabás.