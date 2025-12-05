Pénteken is marad a borús és hűvös időjárás

Reggel, délelőtt átmenetileg kevesebb helyen eshet, majd a déli óráktól a keleti részeket leszámítva ismét egyre többfelé várható időszakos eső. A keleties irányú szelet helyenként élénk, a hegyekben erős lökések kísérhetik, majd északi, északkeleti irányba fordul az áramlás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 12 fok között alakul, de a keleti naposabb részeken ennél néhány fokkal magasabb értéket is mérhetünk.

Hazánk nagyobb részén erősen felhős vagy borult idő várható, és az ország nyugati kétharmadában többfelé várható eső. Az északkeleti, keleti tájakon továbbra is szakadozottabb, vékonyabb lehet a felhőzet, arrafelé csapadék sem valószínű. Az északias szél néhol megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7 fok között valószínű.

