Orbán Viktor: Ha a Tisza programja valósul meg, el lehet felejteni a most kötött bérmegállapodást

Ha a Tisza programja életbe lép, a „minimálbér-emelést el lehet felejteni” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában pénteken.

A kormányfő kiemelte: a bérmegállapodás megkötői abból indultak ki, hogy fennmarad a jelenlegi gazdaságpolitika, márpedig változás esetén „ez a megállapodás egy pillanat alatt szétpukkan”.

Orbán Viktor borzalmasnak, agybajszerűnek nevezte a Tisza Párt programját, rámutatva: a baloldal mindig adót emel, mindig beleavatkozik a gazdaságba, mindig szabályoz, míg a jobboldal azt gondolja, hogy az azt megtermelőknél van a pénz legjobb helye, így egyetlen ponton, a családok támogatásánál avatkozik be, mert azt szeretné, hogy a gyermekesek ne éljenek rosszabbul, mint akik nem vállalnak gyermeket.

A Tisza ezermilliárd forintnál többet venne el a családoktól, háromszor ennyit a vállalkozásoktól, miközben pénzt küldene Brüsszelbe az ukrajnai háború finanszírozására – közölte.

