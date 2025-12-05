Menczer Tamás: A Fidesz fog nyerni, már Török Gábor és a Medián szerint is

Közösségi oldalán jelentkezett egy videóval Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs vezetője ebben a jövő évi választások esélyeiről beszélt.

A kormánypárti politikust kérdező riporter felidézte, hogy a kormánypártokoz köthető intézetek a Fidesz–KDNP stabil vezetését, míg az egyéb vagy az ellenzékhez köthető kutatóintézetek a Tisza Párt előnyét mérik. A riporter ezzel kapcsolatban feltette a kérdést: „itt vajon mi lehet az igazság, hogy lehet ezt a gordiuszi csomót átvágni?.”

„Pont ma nagyon aktuális, de én egy kicsit másképp látom. Én úgy látom, hogy ez az ön által említett különbség ez olvad. Ma Török Gábor és a Medián is arról beszélt, hogy a Fidesz fog nyerni. Jó reggelt kívánok! Ugye ahogy közeledünk a választáshoz, kénytelenek a számaikat az igazsághoz hozzáigazítani, ha nem akarnak a teljes arcvesztés állapotába kerülni. Hát ma ezt láthattuk, ezért mondtam én azt, talán nem túl elítélhető módon némi iróniával, hogy a Tiszásoknak és Magyar Péternek ma igen rossz napja van, hiszen ma Török Gábor és a Medián mondta azt, hogy a Fidesz fog nyerni. Így is lesz”

– jelentette ki Menczer Tamás.

Kiemelt kép