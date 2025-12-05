Megvan az eredménye a 20 ezer kuka leszerelésének – Karácsony Budapestjét tartják a legszemetesebbnek a turisták

Budapest a világ legkoszosabb, legszemetesebb nagyvárosa. Egy nemzetközi felmérés szerint a Budapestre látogató turisták egy ápolatlan és koszos nagyváros emlékével térnek haza.

A Radical Storage nemzetközi hálózat igazán nagy merítésű közvélemény-kutatást végzett: hetvenezer Google-véleményt elemzett, amelyben a turisták értékelték az általuk felkeresett városokat. Az adatokat a tisztaság és a piszkosság alapján rangsorolták. Az eredményt az Economx üzleti magazin közölte.

Eszerint a turisták Budapestet tartják a világ legszemetesebb városának.

Ide vezetett, hogy a Budapestet csődközeli helyzetbe kormányzó Karácsony Gergely főpolgármester 2020-ban háromezer utcai kukát leszereltetett.

Ismeretes: Tarlós István annak idején bőven ellátta a várost utcai szemétgyűjtőkkel. Karácsony Gergely azonban ezek közül háromezret raktárba vitetett. A főpolgármester akkor a spórolásra hivatkozott. Döntését még a baloldali szövetségesei is kritizálták, de Karácsony nem tágított, s a közterületi szemétgyűjtők nem kerültek vissza az eredeti helyükre. Emlékezetes, hogy 2020-ban még a később a zuglói parkolási botrányba keveredett Horváth Csaba szocialista frakcióvezető is arról beszélt, hogy hiba volt leszereltetni a kukákat, hiszen ez jelentős spórolást nem hoz a fővárosnak.

A támadások nyomán a főpolgármester lépett, csak éppen nem abba az irányba, amire számítottak a bírálói: kétmilliárd forintot elvont a Budapest köztisztaságáért felelős cégtől.

Amikor a mostani összetételű Fővárosi Közgyűlés megalakult, a Fidesz–KDNP frakciója előterjesztette, hogy a a főpolgármester szereltesse vissza az utcákra a kukákat, de azt a Tisza Párttal kibővített teljes baloldal elutasította. Szentkirályi Alexandra frakcióvezető akkor azt mondta: „A főpolgármester szerint kukák helyett, a leszereltetett kukákról szóló hatástanulmányra van szükség. És persze minden normális ember számára abszurd, hogy a szemétkérdést hatástanulmányokkal oldanák meg. A balliberális közgyűlési többség mégis erre szavazott.”

Kapcsolódó tartalom Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség a Karácsony Gergely fémjelezte Budapest Brand ügyében A közérdekű bejelentéseiről ismertté vált Tényi István a főpolgármester ellen is feljelentést tett.

Ez a folyamat vezetett el oda, hogy a budapesti szemétből már a turistáknak is elegük lett. A Radical Storage nemzetközi hálózat több mint 70 ezer Google-vélemény elemzése után hozta nyilvánosságra, hogy hazánk fővárosát tartják a föld legkoszosabb nagyvárosának. A látogatók közel 40 százaléka panaszkodott Budapest tisztaságára, a sok szemétre és az elhanyagoltságra, valamint a karbantartási hiányosságokra. A Radical Storage szerint ez főleg abból adódhat, hogy Budapest hulladékgazdálkodási rendszere nem tud lépést tartani a turistaforgalom rohamos növekedésével.

A turisták szerinti legkoszosabb városok sorrendje:

Budapest,

Róma,

Las Vegas,

Firenze,

Párizs,

Milánó,

Verona,

Frankfurt,

Brüsszel,

Kairó.

Szentkirályi Alexandra szerint ez Karácsony Gergely hatéves munkájának szembetűnő mérlege. Közösségimédia-oldalán elmondta: „Mindeközben a legtisztább városok közé két lengyel város is befért – tehát nem igaz, hogy ez pénzkérdés lenne. Ez törődés és odafigyelés kérdése, amelyekből a mostani városvezetéstől szívfacsaróan kevés jut fővárosunkra.”

Volt egy cég, amelynek az lett volna a legfőbb feladata, hogy a nagyvilágban öregbítse Budapest jóhírét. Ez volt a botrányba keveredett Budapest Brand kreatív ügynökség. Csakhogy az ügynökség ügyében most már a rendőrség nyomoz.

Megírtuk: ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság már elrendelte a nyomozást a Budapest Brand kreatív ügynökség botrányával összefüggésben. A közérdekű bejelentéseiről elhíresült Tényi István Karácsony Gergely főpolgármester ellen is feljelentést tett.

Nyilvánosságra került az a jelentés, amely a főváros és a Budapest Brand közötti szerződéseket vizsgálta. Az eddigi adatok súlyos aggályokat vetnek fel. Ezt támasztja alá Tényi is, aki a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál landolt a túlszámlázásokról, kétes kifizetésekről és felesleges luxuskiadásokról elhíresült Budapest Brand-botrány ügyében tett feljelentése.

A napjainkra már megszűnt cég, mely Karácsony Gergely hatáskörébe tartozott, pénzügyi helyzetét és gazdálkodását októberben tekintette át egy független szakértő, aki nemcsak azt tárta fel, hogy a vállalkozásnál éveken keresztül arcpirító pazarlás folyt, de arra is rájött, hogy a főpolgármester mindezt sok tízmilliós prémiummal honorálta. Arra is fény derült a vizsgálatok során, hogy a cég milliós jövedelmű vezérigazgatója, valamint két helyettese a fizetésükön felül további milliós, úgynevezett rezsitámogatást is hazavihetett.

A jelentésben olvasható: annak ellenére, hogy a Budapest Brand üzleti terve egyetlen esztendőben sem teljesült maradéktalanul, Karácsony Gergely jóvoltából a cégvezetők mégis gigantikus összegű év végi prémiumot vihettek haza.

Mindezt az alapján tehették, hogy az esztendő során megoldandó prémiumfeladatokat a főpolgármester az év vége előtt néhány nappal, visszamenőlegesen határozta meg. Az éves feladatokat tehát akkor jelölték ki, amikor a valóságban azok már rég teljesültek. A célfeladat e trükknek köszönhetően évről évre teljesült.

Lapértesülések szerint Faix Csaba vezérigazgatónak eddig 23 280 000 forint ütötte a markát, de még további 9 600 000 forintra számíthat, ami engedélyezve van, de a kifizetése kérdéses. Bakó Ágnes vezérigazgató-helyettes 21 470 400 forintot kapott eddig kézhez, ám neki is megállapítottak még további 8 640 000 forintot, ami szintén kifizetésre vár. A másik vezérigazgató-helyettes, Kovács Gábor sem panaszkodhat: 5 760 000 forintot kapott.

A jelentés arra is rámutatott, hogy az állandóan a csődközeli helyzetét bizonygató főváros cége fényűző módon gazdálkodott. Erre kiváló példa: a cégvezetők úgy parkoltak havi negyedmillióért egy luxusszálloda fedett garázsában, hogy a Városháza parkolóját akár ingyen is használhatták volna.

A jelentésben továbbá az is olvasható, hogy az ellenőrző bizottság a fővárosi tulajdonú társaságnál rendszerszintű problémákat azonosított, továbbá arra is rámutatott, hogy a vezetői kinevezések politikai lojalitáson, s nem a szakmai alkalmasságon alapulnak.

A Magyar Nemzet információi szerint a szolgáltatási szerződésekben a baloldali érdekkörhöz köthető cégek is feltűnnek. Több tíz millió forintos szerződést kapott például a Crevocorp, amely a Demokratikus Koalícióhoz köthető vállalkozás. Közel 15 millió forint jutott a Mediánnak és a 21 Kutatóközpont Kft.-nek is. Utóbbi Magyar Péter és a Tisza Párt közvélemény-kutatási szárnyalását publikáló intézet.

A Budapest Brand kreatív ügynökség botrányával összefüggésben nyomozás zajlik

hűtlen kezelés gyanújában,

túlszámlázás gyanújában,

A független jelentés többek között fényt derített a pazarlásra, a luxuskiadásokra és a fénynyűző gazdálkodásra, valamint arra, hogy a kimagasló fizetéseken felül „rezsitámogatást” kaptak az érintettek. Kiderült, hogy nem teljesült maradéktalanul a Budapest Brand üzleti terve, és hogy több tízmilliós szerződéseket kötött baloldali cégekkel.

A képzeletbeli érme másik oldalán pedig az a sok százmilliárd forint áll, amelyet a kormány fordít Budapest fejlesztésére:

430 milliárd forint értékben oktatási és tudományos fejlesztésekre, melyeknek legfontosabb elemei a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusának beruházása, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a Károli Gáspár Egyetem fejlesztése,

365 milliárd forintból épül a Déli körvasút,

200 milliárdból indul a H5-ös HÉV-vonal felújítása és új kocsik beszerzése,

162 milliárdot fordított a kormány a Testnevelési Egyetemre és környékére,

140 milliárd forintot adott az Egészséges Budapest programra,

100 milliárdból újul meg a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet,

54 milliárd jutott nemrég új villamosokra,

25 milliárd egészséges utcákra,

18,1 milliárd forint az Északi összekötő vasúti híd felújítására,

4,5 milliárd forint a városmajori szívklinika felújítására,

2 milliárd forint az Országos Kardiológiai Intézet fejlesztésére.

Szentkirályi Alexandra, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti frakcióvezetője szerint a sort még hosszan lehetne folytatni.

Közösségi oldalán kijelentette: „Az elmúlt 15 évben 3000 milliárd forintból fejlesztette az Orbán-kormány Budapestet, és a következő tíz évben is 3000 milliárd forint értékben tervez beruházásokat.” Arra a felvetésre, hogy a kormány semmit sem tesz Budapestért, Szentkirályi azt mondta: „Ez Karácsony Gergely hazugsága.”

Kiemelt kép: Szemét a Nyugati pályaudvarnál (Forrás: olvasói fotó)