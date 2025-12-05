Megkezdődött a Budapest–Belgrád vasútvonal magyar szakaszának tesztüzeme

A végéhez közeledik a Budapest–Belgrád vasútvonal építése, megkezdődött a magyarországi szakasz tesztüzeme – jelentette be Hegyi Zsolt a MÁV-csoport vezérigazgatója pénteken a Facebook-oldalán.

A Budapest–Belgrád vasútvonal az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai vasútfejlesztése. A beruházás eredményeként Magyarország egy teljesen megújult, 160 kilométer hosszú, kétvágányú, óránként 160 kilométeres sebességet biztosító fővonallal gazdagodik – közölte a vezérigazgató. „Gyakorlatilag a régit elbontottuk, és helyére egy vadonatúj létesült a személy- és az áruforgalom részére” – fogalmazott.

Megújultak a sínek, a felsővezeték, az épületek, most kezdődik a „sötét üzem”, két mozdonnyal kipróbálják, hogy a vágányok valóban járhatók-e, és minden úgy működik, ahogy tervezték – tette hozzá.

A vonalon, amely összeköti Európát Szerbiával Magyarországon keresztül, Budapestről mintegy három és fél óra lesz az út a szerb fővárosba. Kiskunhalasig 75 perc, a kelebiai határig pedig másfél óra alatt lehet majd eljutni

– mondta.

Tájékoztatása szerint a projekt egyszerre erősíti a nemzetközi vasúti kapcsolatokat, a hazai hálózatot és a budapesti agglomeráció közlekedését. A 150-es vonal újjászületik, és a soroksári–dömsödi térségből is gyorsabb, megbízhatóbb eljutás válik lehetővé.

„A BuBe hosszú távon erősíti Magyarország logisztikai és közlekedési szerepét” – fogalmazott Hegyi Zsolt.

Kiemelt kép: Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója (Fotó: MTI/Lakatos Péter)