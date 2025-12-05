Kábítószer-birtoklás miatt körözi a rendőrség a junior világbajnok magyar bokszolót

A 43 éves Káté Gyula ellen december 2-án adták ki az elfogatóparancsot, a volt bokszolót kábítószer birtoklása miatt körözik.

Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Káté Gyula ellen. Az Év magyar ökölvívójának négyszer megválasztott, korábbi junior világbajnok klasszis kábítószer birtoklása miatt került bajba – szúrta ki a Blikk.

A 43 éves Káté Gyula ellen december 2-án adták ki az elfogatóparancsot. A rendőrség honlapján közzétett felhívás szerint

a volt bokszolót kábítószer birtoklása miatt körözik.

A portál felidézte, hogy a kisváltósúlyban remeklő sportoló 2000-ben junior világbajnokságot nyert, később két-két bronzérmet szerzett felnőtt világ- és -Európa-bajnokságokon sőt, a kontinenstornákról két ezüstje is van. Három olimpián vett részt.

Káté Gyula tízszer lett magyar bajnok, pályafutása során négyszer választották meg az Év magyar ökölvívójának.

