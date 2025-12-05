Életet akartak menteni az utasok a metrómegállóban, de a BKK dolgozói nem adták oda a defibrillátort

Nem adták oda az állomáson elérhető defibrillátort a BKK munkatársai azoknak az utasoknak, akik egy haldokló embert próbáltak újraéleszteni a metróállomáson.

Az utasok próbáltak újraéleszteni egy férfit december 3-án este a 3-as metró Határ úti megállójában – derült ki az egyik szemtanúnak a közösségi médiában publikált beszámolójából.

A vészhelyzetben az utasok a forgalmi iroda munkatársaitól

kérték az állomáson elérhető defibrillátort, a BKV dolgozói azonban nem adták oda a készüléket,

azzal érveltek, hogy már jön a mentő, a készüléket pedig csak a metró területén lehet használni, és állítólag azt is megjegyezték, hogy nem hiszik, hogy az utasok tudják használni az életmentő eszközt.

Az egyik szemtanú a történtek miatt feljelentést tett, a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóérdeklődésre közölte, hogy

segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.

