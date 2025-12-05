Életet akartak menteni az utasok a metrómegállóban, de a BKK dolgozói nem adták oda a defibrillátort

Az utasok próbáltak újraéleszteni egy férfit december 3-án este a 3-as metró Határ úti megállójában – derült ki az egyik szemtanúnak a közösségi médiában publikált beszámolójából.
A vészhelyzetben az utasok a forgalmi iroda munkatársaitól
kérték az állomáson elérhető defibrillátort, a BKV dolgozói azonban nem adták oda a készüléket,
azzal érveltek, hogy már jön a mentő, a készüléket pedig csak a metró területén lehet használni, és állítólag azt is megjegyezték, hogy nem hiszik, hogy az utasok tudják használni az életmentő eszközt.
Az egyik szemtanú a történtek miatt feljelentést tett, a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóérdeklődésre közölte, hogy
segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.
