Az Ellenpont összegyűjtötte, hogy milyen brüsszeli ajánlások alapján dolgozhatott a Tisza Párt

Az Ellenpont szerint a Tisza Párt legszigorúbb megszorításai szinte teljesen fedik a brüsszeli bizottsági dokumentumokban szereplő intézkedéseket: az Európai Bizottság 2025-ös országjelentése több adóemelést javasol, köztük a személyi jövedelemadó növelését, míg az állami nyugdíjrendszer átalakítása szintén szerepel a közelmúltban közzétett jelentésekben. A lap azt írta: a Tisza Párt megszorítócsomagja meglepően hasonlít Manfred Weberék uniós elképzeléseire.

A Tisza Párt megszorítócsomagja egyértelmű bizonyíték arra, hogy Magyar Péterék kormányzati tervei szinte teljes mértékben a brüsszeli utasításoknak megfelelnek – hívta fel a figyelmet az Ellenpont.

A portál rámutat: a dokumentum számos, önmagában is jelentős megszorítást tartalmaz, amelyeket az Európai Unió már régóta követel Magyarországtól. Ezek összességében a legvisszafogottabb becslések szerint is mintegy 5000 milliárd forintot vonnának ki az adófizetők zsebéből. Nem véletlen, hogy a Tisza Párt baloldali megszorítások sorozatát tervezi bevezetni, hiszen Brüsszel Ukrajnában zajló háborúja egyre nagyobb pénzügyi terheket ró az unióra.

1. Több pénzt venne el a dolgozóktól Brüsszel és a Tisza – szja-emelés

A Tisza Párt első megszorító intézkedése a személyi jövedelemadó drasztikus emelése: a jelenlegi egykulcsos 15%-os adó helyett háromkulcsos progresszív rendszert vezetnének be. Az átlagbér már a magasabb adósávba esne, egymillió-kétszázötvenezer forintos havi jövedelem fölött pedig a 33%-os kulcs lépne életbe.

A lépés összhangban van az Európai Bizottság 2025-ös országjelentésével, amely szerint a jelenlegi egykulcsos rendszer aránytalan terhet ró az alacsony jövedelműekre, és a költségvetés fenntarthatósága érdekében adóemelést javasol, ha reformra kerül sor.

2. A munkaadókat is megsarcolná a Tisza – elbocsátások várhatók

A Tisza Párt a társasági adó jelentős emelését tervezi, ami a bizottsági országjelentés ajánlásaira épül. A jelenlegi 9%-os társasági adó Magyarországon az EU legalacsonyabbjai közé tartozik, így az állam bevételi bázisát erősíteni szeretnék.

A tervek szerint a kulcsok sávosan emelkednének:

mikrovállalkozások: 9%

kisvállalkozások: 13,5%

középvállalatok: 18%

nagyvállalatok: 21,5%

multinacionális cégek: 25%

Ez a rendszer megsarcolná a kis- és középvállalkozásokat, a multik pedig valószínűleg elbocsátásokkal reagálnának az emelésre. A cél, hogy a túl alacsony adókulcs miatt „adóparadicsommá” vált ország bevételei növekedjenek, de a hatás jelentősen rontaná a hazai cégek versenyképességét.

3. Többszörös büntetőadók – lakhatás és megtakarítások is súlyos terhek alá kerülnek

A Tisza Párt terve szerint a tőkejövedelmeket – céges osztalékokat, állampapírokat, részvényeket, megtakarításokat – progresszíven adóztatnák 20–30–40%-os sávokkal, az átlagkeresethez viszonyítva. Minden olyan bevétel tőkejövedelemnek számítana, ami nem munkabér, így a lakhatásból, ingatlankiadásból származó jövedelmek is adókötelesek lennének.

Emellett az 500 millió forintot meghaladó vagyonokat 6,5%-os különadóval sújtanák, ami a cégek összértékére, nagyobb gépjárművekre, ingatlanokra, befektetésekre és megtakarításokra is vonatkozna, legyenek ezek Magyarországon vagy külföldön.

A rendszer többszörös adózást eredményezne: a hazai cégeknél a tőkejövedelmi adó és vagyonadó mellett a munkabérből származó adó is terhelne, a külföldi cégeknél pedig akár hármas adózás is kialakulna. A hatás: a hazai vállalkozások ellehetetlenítése, a befektetők számára Magyarország versenyelőnyének csökkenése, és minden adózó jelentős többletterhet viselne.

4. Büntetőadók az autókra, alkoholra és dohányra

A Tisza Párt adócsomagja drasztikus áfaemelést tervezene az autókra, alkoholra és dohánytermékekre. Az autók és autóalkatrészek áfája 32%-ra nőne, különösen az 1600 köbcenti feletti járművek esetében, amelyek a középosztály mindennapi mobilitását szolgálják.

A dohány- és alkoholtermékeket még keményebb terhelés érné: a 32%-os áfa mellé célzott különadókat is bevezetnének, elsősorban a fogyasztás – főként a fiatalok körében – visszaszorítása érdekében.

5. Nyugdíjak csökkentése Brüsszel utasítása szerint

A Tisza Párt tervei szerint a nyugdíjakat – köztük a 13. havi juttatást – csökkentenék vagy korlátoznák, ahogy azt az Európai Bizottság és az OECD korábban javasolta. A párt ehhez kritika nélkül alkalmazkodik, mivel a nem fenntartható nyugdíjrendszert Brüsszel és a nemzetközi szervezetek is módosításra ajánlották.

6. Nyugdíjadó és magánnyugdíj – a fiatalokat és nyugdíjasokat is sújtaná a Tisza

A Tisza Párt nagyszabású nyugdíjcsökkentési tervet készít, amely összhangban van az Európai Bizottság 2025-ös ajánlásaival:

A jelenlegi nyugdíjasok elveszítenék a 13. (és 14.) havi juttatásukat.

Az új belépők 20%-kal kevesebb nyugdíjat kapnának.

Az aktív korúak a jelenlegi tb-járulék mellett további 2,5%-os nyugdíjszolidaritási járulékot fizetnének.

szeptember 1. után belépő munkavállalók kötelezően magánnyugdíjpénztárba fizetnének, és az állami nyugdíjra már nem lennének jogosultak.



A terv így egyszerre sújtja a nyugdíjasokat és a fiatalokat, duplán terhelve azokat, akik munkából és megtakarításokból élnek. A cél az állami nyugdíjrendszer fokozatos kivezetése, a költségek mérséklése, a magánnyugdíjpénztári rendszer erősítése – mindez Brüsszel ajánlásaihoz igazodva.

7. Az állami ingyenes egészségügy megszüntetése

A Tisza Párt tervei szerint a társadalombiztosításon alapuló állami egészségügyi rendszert felszámolnák, és az ellátást magánnyugdíjpénztárakra és biztosítókra bíznák, jóval magasabb költségek mellett.

Az intézkedés alapját az Európai Bizottság magyar helyreállítási tervre adott válasza adja, amely az egészségügyi rendszer rezilienciájának javítását kéri. A baloldali értelmezés szerint ez adóemelést és költségcsökkentést jelent az állampolgárok számára.

8. A legsérülékenyebbeket sújtaná leginkább az egészségügy privatizációja

A Tisza Párt tervei szerint az egészségügy privatizációja leginkább a legidősebbeket, a gyerekeket és a krónikus betegeket érintené, mivel az ingyenes ellátás megszűnésével hozzáférésük jelentősen korlátozódna.

A jelenlegi tb-alapú rendszer éppen a kitettség elleni védelmet biztosítja, hiszen nem a piaci profit, hanem a rászorultság dönt az ellátásról. A tervezett változtatásokkal a társadalmi szolidaritás lebontása történne:

az idősek és gyermekek nem férnének hozzá a jobb egészségügyi csomagokhoz,

életmentő ellátásokhoz sem jutnának,

kiegészítő biztosításokra nem lenne lehetőségük,

így gyakorlatilag kirekesztődnek a magas színvonalú ellátásból.

9. A családtámogatások megszüntetése

A Tisza Párt tervei szerint a családtámogatások rendszerét teljesen felszámolnák, szinte szó szerint követve az Európai Bizottság júliusi országjelentésének ajánlásait. A program alapján:

megszűnne a GYED,

a nők személyi jövedelemadó-mentessége kivezetésre kerülne,

a gyerekek ellátása nem lenne ingyenes,

a díjakat életmód alapú bonus–malus rendszerben állapítanák meg.

A tervezett változások gyakorlatilag felszámolnák a jelenlegi családtámogatási rendszer alapjait, és a családok jelentős anyagi terhekkel szembesülnének.

10. Adó a háziállatokra

A Tisza Párt terve szerint kutyákra és macskákra is adót vetnének ki, évi 18 ezer forintot fizetve háziállatonként. Emellett az állateledelre is pluszterheket terveznek, így a gazdák duplán fizetnének.

A lépés különösen figyelemre méltó, mivel Magyarországon az EU-átlaghoz képest nagyon sok háziállat van: 100 emberre 29 kutya jut. A terv így egyszerre növeli az állami bevételeket és Brüsszel elvárásainak is megfelel.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza) elnöke beszédet mond a párt Szent István nyomában címû pannonhalmi ünnepségén 2025. augusztus 20-án. (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)